Napoli in TV con una delle commedie più belle di Salemme: quando e dove vederla

Vincenzo Salemme torna in TV con la messa in onda della commedia Napoletano? E famme ‘na pizza: lo show dell’artista napoletano, presentato in diversi teatri d’Italia e trasmesso anche sulla Rai, sarà replicato su Rai 5 alle ore 21:14 di sabato 17 febbraio 2024.

Salemme in TV con Napoletano? E famme ‘na pizza: quando

La commedia, che ha riscosso notevole successo non solo a teatro ma anche in televisione, sarà trasmessa nella serata di sabato 17 febbraio su Rai 5, il canale edito dalla Rai e gestito da Rai Cultura, raggiungibile al canale 23 del Digitale Terrestre o visibile in streaming sul sito della Rai.

Il capolavoro di Salemme porta sul piccolo schermo una divertentissima commedia incentrata sugli stereotipi e i luoghi comuni partenopei più duri a morire. Nata dall’ultimo libro di Salemme, uscito agli inizi del 2019, è una delle pièce teatrali più viste negli ultimi due anni con 200 mila spettatori e 180 repliche in 25 città del nostro Paese.

Il titolo Napoletano? E famme ‘na pizza fa riferimento a una battuta di un’altra sua celebre commedia, intitolata E fuori nevica, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. Direttamente da una terrazza che si affaccia sul fondale del Vesuvio, Salemme interpreterà i suoi divertentissimi monologhi su usi, costumi, vizi e virtù dei napoletani, sfatando in modo ironico alcuni stereotipi e pregiudizi infondati.

“Grazie a Vincenzo Salemme per un’interpretazione appassionata, capace di rendere il teatro accessibile al grande pubblico e di dimostrarne tutta la vitalità nel solco della tradizione partenopea, di cui Salemme è tra i maggiori protagonisti. Una tradizione che è, a tutti gli effetti, parte di quel patrimonio culturale comune che Rai Cultura continua a valorizzare” – è il commento di Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura.

Prodotto da Chi è di scena per Rai Cultura, lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme. Sul palco, ad affiancarlo, i seguenti attori: Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Fernanda Pinto.