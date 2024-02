Napoli, colto da infarto mentre è alla guida: perde il controllo dell’auto e muore a 53 anni

Nella serata di ieri, a Napoli, un uomo è stato colto da un infarto mentre era alla guida della sua auto in zona Vomero. A nulla sarebbero serviti i tentativi di soccorso: il 53enne è morto poco dopo, nonostante l’assistenza tempestiva e la corsa verso l’ospedale Cardarelli.

Infarto mentre guida a Napoli: morto a 53 anni

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Corriere del Mezzogiorno, l’uomo mentre transitava nei pressi di piazza San Leonardo, non sarebbe riuscito a mantenere più il controllo della vettura, a causa del malore accusato. L’auto avrebbe iniziato a sbandare, andando a sbattere anche contro gli altri veicoli vicini e parcheggiati lungo la carreggiata.

Immediatamente si sarebbe attivata la macchina dei soccorsi grazie all’intervento tempestivo di alcuni passanti che si sono precipitati verso l’uomo. In particolare uno di loro, di professione infermiere, avrebbe tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dell’autombulanza.

Attimi di paura per i presenti che hanno cercato di assistere la vittima, sperando in una sua ripresa. I sanitari hanno poi tentato una disperata corsa all’ospedale Cardarelli di Napoli. Qui, tuttavia, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Intanto sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. Saranno, infatti, avviate le opportune indagini per ricostruire la dinamica della vicenda.