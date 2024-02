Addio Cristian: oggi i funerali del posteggiatore che ha incantato Napoli, morto a 45 anni

Si svolgeranno oggi, lunedì 26 febbraio, i funerali di Cristian Vollaro, il celebre musicista originario di Vietri sul Mare (Salerno) nonché noto artista di strada, tra gli ultimi posteggiatori partenopei, che era solito esibirsi per le vie del centro storico di Napoli. Noto anche per la sua partecipazione al programma Tu sì que vales, il menestrello napoletano è morto a 45 anni.

Funerali di Cristian Vollaro: il musicista di Napoli morto a 45 anni

Nel 2015 era approdato in TV, alla trasmissione Tu sì que vales, riscuotendo grande successo con il brano napoletano È meglio ‘o cane ca tu. Per le strade del centro storico, tuttavia, Cristian era già un personaggio noto ed amato da tutti: con la sua chitarra ha animato di gioia e sorrisi il cuore di Napoli, rallegrando cittadini, turisti e commercianti.

Il 45enne si è spento a Vietri sul Mare dopo aver combattuto diversi mesi contro una malattia che non gli avrebbe lasciato scampo. Il primo ricovero risalirebbe al dicembre scorso, a pochi giorni dall’inizio delle festività natalizie. Sui social, infatti, lo stesso musicista scriveva: “Sono da Natale in ospedale, non lo auguro a nessuno”.

A breve distanza, sulla sua bacheca, è apparso un post di fiducia e speranza: “Quelli come noi non mollano mai”. Circa un mese dopo, tuttavia, il cuore di Cristian ha smesso di battere per sempre. Oggi familiari, amici e conoscenti si riuniranno per tributargli l’ultimo saluto che si terrà alle 9:30 presso la chiesa di San Francesco alla frazione Marina di Vietri sul Mare.

“Il sindaco, la giunta comunale e la comunità vietrese tutta, si stringe intorno alla famiglia Vollaro per la perdita prematura del caro Cristian. Apprezzatissimo musicista, ha saputo portare la sua arte ed il nome di Vietri in giro per il mondo con maestria ed orgoglio” – è la nota diffusa dal sindaco di Vietri, Giovanni De Simone.