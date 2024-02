“Offerta a piacere”, pretende soldi ma davanti ha un maresciallo: parcheggiatore arrestato

È stato arrestato a Napoli, in zona piazza Garibaldi, un parcheggiatore abusivo che, durante il suo “servizio”, si sarebbe imbattuto in un maresciallo dei carabinieri, finendo direttamente al carcere di Poggioreale.

Parcheggiatore abusivo arrestato a Napoli

“Un’offerta a piacere”: è la frase pronunciata dal 40enne nel vedere una coppia raggiungere la propria auto che era parcheggiata in zona e che lui avrebbe vigilato per ore. Il “cliente”, tuttavia, non cede: ha già pagato la sosta al totem comunale e non intende capitolare a quella sovrattassa insensata.

Alle insistenze del parcheggiatore abusivo, che quasi pretende di ricevere dei soldi in cambio della sua prestazione, l’uomo sbotta finendo per qualificarsi: “Sono un maresciallo dei carabinieri”. Quasi offeso, a sua volta il 40enne prova a rivendicare anche il suo ruolo, quello di parcheggiatore.

Il militare, in servizio al nucleo operativo di Bagnoli, approfitta così di una pattuglia radiomobile di passaggio, facendo segno di accostare. Insieme chiedono al parcheggiatore i documenti e verificano in banca dati la situazione per procedere poi alla sanzione. Si scopre così che il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è interessato già da un’ordinanza di custodia cautelare per rapina e lesioni. Un provvedimento mai eseguito perché l’uomo si era reso irreperibile fino a quel momento. L’uomo è stato trasferito in carcere e attualmente si trova all’interno di una cella della casa circondariale di Poggioreale.