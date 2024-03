Tutte pazze per la collana a forma di bocca di corallo rosso, elegante e sensuale gioiello reso famoso anche da una nota fiction televisiva: un prodotto della tradizione artigianale torrese che Aucella Gioielli ha declinato in più varianti per rendere l’eleganza accessibile davvero a tutte le donne.

La bocca di corallo rosso: femminilità per eccellenza

ESPLORA LA COLLEZIONE “BOCCA DI CORALLO” di AUCELLA GIOIELLI

Si tratta di un gioiello che racchiude in sé sensualità ed eleganza, identità e fascino, fuoco e charme: in una sola parola, femminilità. A partire dalla pietra dalla quale nasce nella sua più famosa versione, resa celebre anche dal successo di una fortunata serie TV e della protagonista principale che della femminilità ha fatto la sua firma d’autore.

Stiamo parlando del corallo rosso del Mediterraneo: in passato, la sua lavorazione era un certosino lavoro assegnato alle donne, mentre gli uomini erano impegnati nella pesca del materiale prezioso. Oggi sono proprio le donne a sfoggiarlo maggiormente, quasi a chiudere idealmente un cerchio nel quale ognuna è artefice di sé stessa e della propria bellezza.

Le labbra simbolo d’amore, dall’arredamento di design al panorama napoletano

La forma è quella inconfondibile delle labbra, elemento di seduzione, forza ed identità femminile per eccellenza: che sussurrano dolcezza e passione, immagine onirica dell’uomo da secoli, diventata forma d’arte non solo nel gioiello ma anche in famosi elementi di design come il divano di Gufram. Labbra che incarnano il fuoco del Vesuvio: celebre il richiamo del panorama che si può ammirare da Posillipo nel quale il vulcano si specchia nel golfo di Napoli, nei giorni più tersi, disegnando proprio ciò che sembra essere un paio di labbra.

La bocca di corallo affonda però le sue radici nella tradizione artistica della quale Torre del Greco è maestra nel mondo: non nasce oggi, sulla scorta della popolarità, ma è intrisa di storia e trasformazioni proprio come il significato che sottintende. In passato, il disegno veniva usato anche per realizzare i gemelli, un classico della gioielleria da uomo, a raccontare un indissolubile legame anche simbolico tra i due sessi. Ma si è andato trasformando insieme con l’identità stessa dei generi e con il crescente desiderio del mondo femminile di imporre a suo modo una visione del mondo.

La collezione Aucella rende l’eleganza accessibile a tutte

Tutta questa storia e questa simbologia sono state distillate da Aucella per creare una collezione che possa legare con stile essenziale, ricercato ed al tempo stesso elegante, il fascino della bocca di corallo all’immagine di ogni donna. Simbolo di appartenenza e riconoscimento per una donna forte, indipendente, sicura di sé e consapevole della sua essenza.

Un simbolo che unisce tante sfaccettature dell’universo femminile convogliando i diversi stili e modi di essere: la bocca è disponibile non solo in corallo rosso ma anche in turchese, verde ed azzurro ed in corallo arancione o rosa. Oltre alla collana, gli artisti di Aucella hanno realizzato anelli ed orecchini con lo stesso motivo, creando vere e proprie parure, disponibili nelle versioni più preziose in oro 18 kt oppure in soluzioni più abbordabili in argento e paste.

Ma la novità di quest’anno è un ulteriore passo verso l’accessibilità: nella collezione sono state incluse collane con bocca più piccola, con un costo quindi minore. Così, l’eleganza di un simbolo inconfondibile che sta vivendo l’ennesimo momento di celebrità può diventare davvero per tutte.

“Da un lato volevamo rispondere alla tendenza sempre più insistente di gioielli minuti ed essenziali, capaci di catturare lo sguardo con immediatezza e semplicità – spiega Aucella – e dall’altro ci siamo impegnati per abbattere i costi, riuscendo così a proporre prezzi davvero concorrenziali, perché del resto il nostro principale obiettivo consiste da sempre nel diffondere l’eleganza e la bellezza, rendendole accessibili a tutti”.

Aucella dal 1930, dove si trova e contatti

La sede storica di Aucella si trova a Via Vittorio Veneto 25, Torre del Greco.

Tel: 081 8812545

Aucella è presente con lo showroom presso il Centro Orafo “Il Tarì” – Modulo 106 di Marcianise.

Tel: 0823513139

Email: info@aucella.com

Web: www.aucella.com