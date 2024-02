Stasera Mare Fuori, clamoroso colpo di scena con una morte inaspettata: le anticipazioni

Questa sera, 28 febbraio, in prima serata su Rai 2 saranno trasmessi altri due episodi di Mare Fuori 4 che, stando alle anticipazioni, lascerà ancora una volta gli spettatori con il fiato sospeso. Entrambe le puntate, così come quelle dell’intera stagione, sono già disponibili su RaiPlay.

Stasera Mare Fuori 4: anticipazioni episodi 5 e 6

Si parte con l’episodio 5, intitolato Questioni di Scelte, che vede esplodere la rabbia di Carmine (Massimiliano Caiazzo) nei confronti dei fratelli Di Meo, Cucciolo e Micciarella (Francesco Panarella e Giuseppe Pirozzi), per l’avvicinamento di Rosa (Maria Esposito) al primogenito. C’è poi un Edoardo (Matteo Paolillo) trepidante che vuole a tutti i costi conoscere dall’avvocato Alfredo (Giuseppe Tantillo) il nascondiglio del patrimonio dei Ricci.

Attraverso dei flashback si scopre il passato di Alfredo: era un avvocato civilista che si occupava di modeste cause fino al suo incontro con Gisella, una donna appartenente a una famiglia benestante, diventata poi sua moglie, che lo porterà ad incontrare per la prima volta don Salvatore (Raiz). già in affari con suo padre.

Intanto Silvia (Clotilde Esposito) riesce ad ottenere un permesso per il giorno del suo compleanno ma la cena romantica con Alfredo, che la invita a scappare via con lui in Brasile, finisce nel caos più totale quando ad avvicinarsi al tavolo, scoprendoli, è proprio Gisella. L’avvocato confessa a Gisella di amare Silvia e di voler scappare via da Napoli, ossessionato da Edoardo, ma prima di scomparire si reca presso il cimitero di Poggioreale.

Lì ad attenderlo c’è Micciarella che, per conquistarsi la stima di Edoardo, decide di estorcere lui stesso la confessione ad Alfredo, relativamente al nascondiglio dei soldi dei Ricci. A seguito di una colluttazione parte un colpo di pistola e Alfredo muore, non prima di aver detto al suo assassino “fai sapere a Silvia che la amo”. Nel frattempo Crazy J (Clara Soccini) ottiene il permesso per recarsi nello studio di registrazione di Tony.

Nell’episodio 6, dal titolo Ragazzi Fuori, Silvia trascorre il resto della notte con un ragazzo che dice di chiamarsi Gennaro, incontrato per caso dopo essere fuggita via dal ristorante. Micciarella confessa ad Edoardo di aver ucciso Alfredo, scatenando la reazione indignata del detenuto che non sa più come poter recuperare il bottino.

Donna Wanda si arrabbia con i suoi uomini per aver violentato Consuelo (Desirée Popper), avendogli ordinato di spaventarla soltanto, e li fa uccidere. Un doppio assassinio che non fa altro che agitare ancor di più il comandante (Carmine Recano) sprovvisto ormai di prove che possano inchiodare la boss dei Di Salvo.

Rosa chiarisce la situazione con Cucciolo: sa che lui è omosessuale e che ha una relazione con Milos (Antonio D’Aquino) ma vuole fingere che siano una coppia soltanto per il bene di Carmine, portandolo ad odiarla. Teresa (Ludovica Coscione) si presenta all’IPM per annunciare ad Edoardo che aspetta un bambino: lui accetta di cambiare vita andando a lavorare nell’azienda del padre della ragazza.

Crazy J convince Cardiotrap (Domenico Cuomo) ad accompagnarla allo studio di registrazione per incidere un pezzo insieme. Dopo l’esibizione che entusiasma Tony, la ragazza si allontana ed appicca un incendio per bruciare il contratto che la legava al produttore. Lei stessa rimane intrappolata nelle fiamme, saranno Cardiotrap e Alina (Yeva Sai) a salvarla.