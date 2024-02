Manca l’acqua a Torre del Greco, strada chiusa per riparare il guasto: quando tornerà

Manca l’acqua a Torre del Greco: la GORI comunica che nella giornata di oggi, 29 febbraio 2024, sono in corso mancanze e abbassamenti di pressione idrica, a causa di un guasto improvviso, in alcune zone del territorio. Disagi anche alla viabilità per la chiusura dell’accesso a via del Clero, per consentire ai tecnici di effettuare le dovute riparazioni.

Manca l’acqua a Torre del Greco: disagi e strada chiusa

Di seguito le strade interessate dal guasto dove, attualmente, potrebbero riscontrarsi problemi con l’erogazione dell’acqua:

CORSO CAVOUR

VIA AGOSTINELLA

VIA DEL CLERO

VIA NAPOLI

VIA SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI

VIA XX SETTEMBRE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE.

I tecnici della Gori sono già al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Per questo motivo è stata bloccata momentaneamente la circolazione in via del Clero per consentire il prosieguo dei lavori. Stando a quanto comunicato dall’azienda, il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:00 di oggi, giovedì 29 febbraio.

Oltre a scusarsi per il disagio arrecato ai consumatori, la Gori sottolinea: “Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti”.

Per contattare la Gori è possibile rivolgersi al numero verde commerciale (800 900 161 da rete fissa, 081 0206622 da rete mobile), agli sportelli dedicati, al Pronto Intervento h24 (800 218 270 numero verde gratuito da rete fissa e mobile attivo 24 ore su 24) o collegarsi all’Area Clienti dell’App My Gori.