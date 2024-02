Cannavacciuolo: “I soldi arrivano se i dipendenti stanno bene, senza stress e paghe basse”

In vista della finale di Masterchef, in onda questa sera su Sky e in streaming su Now, Antonino Cannavacciuolo, celebre chef partenopeo nonché affezionato giudice del popolare talent show, ha parlato delle emozioni vissute durante la 13esima edizione del programma, oltre a fornire preziosi consigli agli imprenditori del settore ristorativo per spingere sempre più ragazzi talentuosi a fare della propria passione un lavoro.

Antonino Cannavacciuolo: “Ecco il segreto di un’azienda florida”

“Mai come quest’anno mi sono affezionato a tante persone. Non è una frase fatta, sono venute fuori tante emozioni. Potrebbero vincere tutti e quattro. Se vince Antonio se lo merita, se vince Michela è il coronamento di un bellissimo percorso, Eleonora ha dimostrato bravura e sensibilità, Sara è venuta fuori molto bene” – ha dichiarato Cannavacciuolo in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

In più ha confermato la sua presenza nella prossima edizione del talent che sta appassionando sempre più spettatori e lo ha fatto in maniera ironica: “Se ci sarò? Solo se mi danno 10 milioni. Sto scherzando però posso dire che mi hanno blindato per altri due anni“.

Quanto al mondo del lavoro, Cannavacciuolo si è posto contro orari di lavoro massacranti e paghe poco dignitose proposte ancora da qualche imprenditore: “I turni massacranti di un tempo non esistono più. Le cose stanno cambiando per fortuna. Si danno due giorni, due giorni e mezzo di riposo”.

“Sempre più imprenditori sanno che il segreto di un’azienda florida è un team felice. Un team sottopagato e sotto stress è un cane che si morde la coda. Ai ragazzi devi dare un sogno: entri qui dentro e cresci. Devono sentirsi coinvolti, imprenditori anche loro. Non serve pagarli se stanno male. Serve che stiano bene nell’ambiente di lavoro, che possono lavorare bene, allora poi arrivano i soldi di conseguenza”.