Musei gratis, record nel Napoletano: Pompei è il sito più visitato d’Italia, batte il Colosseo

Si è rivelata un successo la Domenica al Museo di marzo, collocando ancora una volta la Campania tra le Regioni dall’affluenza più significativa con presenze record registrate soprattutto nei siti in provincia di Napoli: in particolare, gli Scavi Archeologici di Pompei hanno conquistato nuovamente la vetta, attestandosi come luogo in assoluto più visitato d’Italia.

Domenica al Museo di marzo: Pompei è il sito più visitato

Si è tenuta ieri l’iniziativa introdotta dal Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e parchi archeologici statali. Anche stavolta sono stati migliaia i visitatori che hanno letteralmente preso d’assalto le meraviglie storiche e architettoniche dell’intero paese.

“Frequentare con consuetudine i musei della propria città, andarci spesso per contemplare con la dovuta propensione d’animo non l’intera collezione ma alcune opere, di volta in volta diverse, fermarsi a meditare nelle sale di una galleria o tra i resti di un sito archeologico respirando il bello e l’assoluto che ne promanano: questo è lo spirito delle domeniche al museo, in cui i cittadini si possono riappropriare liberamente delle radici della comunità in cui vivono e riscoprirne il senso più intimo” – queste le parole del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha fornito i dati pervenuti.

“Il successo della gratuità dei luoghi della cultura nella prima domenica del mese, confermata anche oggi, è la testimonianza di quanto gli italiani amino il proprio patrimonio culturale e ne facciano elemento fondamentale della propria identità nazionale” – ha concluso.

Anche stavolta la Campania si posiziona tra le Regioni dai grandi numeri. Con oltre 20 mila presenze registrate, il Parco Archeologico di Pompei conquista il primato, ottenendo il più alto numero di visite a livello nazionale, battendo anche il Colosseo. Ai primi posti anche la maestosa Reggia di Caserta, seguita da tanti altri siti partenopei.

Domenica al Museo: i dati