In Nuova Scena trionfa Napoli, chi è il vincitore: ha 27 anni ed ha stregato Fibra e Geolier

La Napoli di Geolier trionfa a Nuova Scena, il talent musicale disponibile su Netflix che vede il rapper partenopeo nelle vesti di giudice, insieme a Fabri Fibra e Rose Villain: è stato proprio un concorrente napoletano da lui selezionato, Kid Lost, a trionfare nell’ultima puntata.

Chi è Kid Lost: il vincitore di Nuova Scena

Conosciuto da tutti come Kid Lost, Graziano Landolfi è un rapper di Qualiano (Napoli) di 27 anni che si è aggiudicato la vittoria della nuova serie Netflix. Giunto in finale insieme al romano El Matador (terzo posto) e la napoletana Jelecrois (secondo posto) è stato annunciato come vincitore assoluto dello show direttamente da Fabri Fibra.

Il concorrente era stato scelto da Geolier che, dopo aver analizzato la sua esibizione allo stadio Maradona, aveva scelto di portarlo con sé a Milano per dare il via alla grande sfida che ha visto competere aspiranti rapper di Napoli, Milano e Roma. Alla fine è stata propria la città partenopea a trionfare.

“Mi ricordo quando ci siamo visti allo stadio. Prima vedevo un ragazzo insicuro, ora un ragazzo che ha più convinzione. Ti ho sempre detto che sei timido, che stai sulle tue ma poi con il microfono in mano metti a disagio tutti quanti. Tu credi veramente in quello che dici, ti ringrazio per il cuore che metti in questa roba qua“ – queste le parole di Geolier poco prima del trionfo.

Kid Lost si è esibito per l’ultima volta sul palco di Nuova Scena con il singolo Criatura che parla di un’infanzia difficile, in parte vissuta anche dallo stesso rapper: “Ho lavorato da piccolissimo e ho sempre dovuto cercare un modo per farcela in tutto. Non ho mai avuto una vera e propria infanzia, ho sempre dovuto lottare e sentirmi grande, sentirmi adulto già da bambino”.

“Per me vincere oggi significa dimostrare a tutte le persone che vivono la mia stessa situazione, persone che soffrono, che con l’impegno e la testa sulle spalle possono arrivare a grandi traguardi. Non vedo l’ora di tornare in studio e fare quello che ho sempre saputo fare però al meglio e con i mezzi giusti. Questa vittoria è una rivincita anche per la mia zona, per la mia gente e soprattutto per la mia famiglia“ – ha commentato il vincitore.