Facebook ed Instagram down: oggi, 5 marzo 2024, le piattaforme di Meta sembrano essere totalmente “in panne”. Numerose segnalazioni da parte degli utenti in Italia: cosa sta succedendo?

Oggi 5 marzo 2024, Facebook ed Instagram non funzionano

L’interruzione improvvisa dei servizi di Facebook ed Instagram ha lasciato milioni di utenti senza accesso alle loro piattaforme social preferite. A partire dalle ore 16.05 di oggi 5 marzo 2024 si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che, cercando di entrare sui due social network si sono trovati davanti alla loro schermata di login che richiedeva nome utente e password.

A molti sarà sembrato un problema individuale, magari sospettando un hacking dell’account o un problema di rete: nulla di tutto ciò. Le “classiche” soluzioni di riavvio router o cambio rete si sono rivelate inutili. In pochi minuti, le segnalazioni attraverso la piattaforma specializzata “DownDetector” sono letteralmente schizzate, arrivando ad oltre 30.000, come indica chiaramente il grafico.

L’errore più comune tra quelli lamentati è la continua segnalazione di credenziali errate, per le quali molti avranno anche pensato di avviare la procedura di “password dimenticata”: ma anche questa non pare avere esiti positivi, complicando solo – eventualmente – il rientro nelle piattaforme quando sarà risolto il down.

Al momento in cui scriviamo, nessuna comunicazione è stata rilasciata ufficialmente da Meta, l’azienda che gestisce Facebook ed Instagram. Pare funzionare tranquillamente, invece, WhatsApp: sulla terza app dell’azienda di Mark Zuckerberg i messaggi si scambiano (ancora) tranquillamente.

Il disservizio potrebbe durare ore

Come già accaduto in casi analoghi in passato, il pubblico di Facebook ed Instagram si è riversato immediatamente su X: il social network un tempo noto come Twitter, è stato il ritrovo degli “esuli” che hanno bussato smarriti alle porte della piattaforma di Elon Musk, suscitando anche l’ironia degli habituè del “cinguettio”.

Ironia a parte, il down di Facebook ed Instagram può anche rappresentare un’opportunità per esplorare alternative e scoprire nuove piattaforme di social media. Mentre Facebook ed Instagram sono indubbiamente tra le piattaforme più popolari, esistono molte altre opzioni disponibili che potrebbero offrire nuove opportunità di connessione e coinvolgimento con il pubblico di riferimento.

Al momento, non è dato sapere quanto potrebbe durare questo blocco ed i motivi che lo hanno causato: eventuali aggiornamenti saranno rilasciati nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 17.30: Nonostante siano ancora numerose le segnalazioni di malfunzionamenti e difficoltà negli accessi, la situazione sta lentamente tornando alla normalità: gradualmente, tutti gli account stanno ricominciando a funzionare regolarmente.