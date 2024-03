Stasera Mare Fuori in TV tra colpi di scena e una proposta di matrimonio: le anticipazioni

Questa sera, 6 marzo, in prima serata su Rai 2 saranno trasmessi altri due episodi di Mare Fuori 4 che, stando alle anticipazioni, lasceranno spazio al coronamento del sogno d’amore dei protagonisti. Entrambe le puntate, così come l’intera stagione, sono già disponibili su RaiPlay.

Stasera Mare Fuori 4: le anticipazioni degli episodi

Si parte con l’episodio 7, intitolato Il prezzo del cambiamento, che inizia con il salvataggio di Crazy J (Clara Soccini) da parte di Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Alina (Yeva Sai). A seguito dell’episodio, raggiunta ormai la maggiore età, la ragazza sarà trasferita nel carcere di San Vittore, uscendo di scena.

Intanto Carmine (Massimiliano Caiazzo) ottiene una buona notizia: il magistrato inserirà lui e Futura in un programma di protezione e a breve potrà lasciare il carcere. Il detenuto, però, non vuole separarsi da Rosa (Maria Esposito). Alla fine tra i due scatterà un bacio passionale.

Edoardo (Matteo Paolillo) conosce la famiglia di Teresa (Ludovica Coscione). Nel frattempo si scopre il passato di Alina, finita in carcere dopo aver ucciso un uomo per legittima difesa. Si era incamminata di notte alla ricerca del suo fratellino, adottato da una famiglia dopo il trasferimento dei due in un orfanotrofio (avendo perso i genitori in guerra), quando uno sconosciuto dall’aria pericolosa ha tentato di farle del male. Consuelo (Desirée Popper) giunta in IPM riconosce la voce di Mimmo (Alessandro Orrei).

Nell’episodio 8, Morire Insieme, Consuelo chiede aiuto a Beppe (Vincenzo Ferrera) mentre il figlio Pietro ruba la pistola di ordinanza del padre. Pino (Artem Tkachuk) inizia a ristrutturare il locale che ha preso in affitto per fare una sorpresa a Kubra (Kyshan Wilson) Alina accetta di farsi visitare da uno psicologo ma, giunta allo studio, scappa dalla finestra del bagno. Mentre il comandante Massimo (Carmine Recano), convinto che a detenere la pistola sia uno dei detenuti, costringe i ragazzi a rimanere fuori tutta la notte e proprio in quel momento Rosa accetta la proposta di matrimonio di Carmine.