Finiti i lavori, riapre la villa comunale “Ciaravolo”: sarà presidiata da guardie giurate

Terminati i lavori alla villa comunale “Vincenzo Ciaravolo”: il polmone verde di corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco riapre i battenti dopo importanti lavori di restyling.

Riapre la villa comunale “Vincenzo Ciaravolo”

Si riaprono i cancelli della “villa” di Torre del Greco per eccellenza: l’area verde in pieno centro cittadino torna completamente fruibile dopo quasi 5 mesi di lavori, fatte salve le settimane natalizie nelle quali ha ospitato il “Villaggio di Babbo Natale“. Il parco resterà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.

Una villa comunale che appare come una vera “bomboniera”: i prati curatissimi, le aiuole sono state ripulite e si è provveduto a sistemare dei cestini per i piccoli rifiuti. Proprio nell’area che durante le ultime festività natalizie ha ospitato la pista di pattinaggio, invece, sono state nuovamente sistemate delle giostrine nuove di zecca su una pavimentazione anti infortuni. Particolare attenzione anche alla memoria civile che il parco rappresenta, con il ripristino dell’illuminazione della stella che campeggia sul monumento dedicato ai caduti in guerra.

Guardie giurate per proteggerla dagli incivili

Quanto durera? A questa domanda, troppo spesso posta dai cittadini consapevoli della frequenza di atti incivili e vandalici, il sindaco Luigi Mennella ha provato a dare risposta con i fatti, istituendo una vigilanza costante da parte di guardie giurate all’interno dei vialetti della villa: “Chiediamo alla cittadinanza di salvaguardare un bene comune che abbiamo restituito alla piena fruizione“, sono le parole di Mennella.

Un costo ulteriore per la collettività, nella speranza di tutelare un bene pubblico dalla rovina che, stando ai commenti social dei più pessimisti, pare essere certa: senza alcun appello per la speranza di tutelare uno spazio comune, verde ed accogliente, come pochi altri in città.

In particolare, c’è un altro quartiere che attende il proprio polmone verde: si tratta di S.Antonio, con il parco Salvo D’Acquisto. Anche quest’ultimo è stato, negli ultimi mesi, interessato da lavori di valorizzazione e ripristino: stando agli ultimi sopralluoghi, ai quali ha preso parte lo stesso primo cittadino, anche la riapertura della villa a via Alcide De Gasperi pare essere imminente. Uno spazio in più per godere della primavera in arrivo e delle giornate che si allungano.