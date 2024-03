Jorit con Putin, il messaggio di un poeta di strada: “Burattino di chiunque per la grana”

Un poeta di strada veneto, OrlandO, risponde a Jorit che, pochi giorni fa, si è fatto fotografare con Putin. L’artista napoletano si era rivolto così al presidente della Russia: “Vorrei chiedere se posso avere il piacere, se possibile, di fare una foto con lei per mostrare in Italia che è umano come tutti e che la propaganda che hanno diffuso ovunque non è vera. Siamo tutti umani e parte della tribù umana”.

Jorit con Putin: il messaggio di un poeta di strada

Nei confronti di Jorit si è scatenato il mondo del web, fortemente schiarato in una posizione favorevole all’Ucraina, il paese aggredito, e soprattutto per la pace. Messaggio di pace è anche quello di Ciro Cerullo, tuttavia la presunta vicinanza a Putin in questo momento ha fatto fraintendere a molti l’appello che Jorit afferma di voler lasciare.

Questo il messaggio di OrlandO per Jorit:

Quando il denaro chiama, c’è chi corre a rispondere,

Scambiando la propria essenza per un misero monetiere.

La morale si svende in un attimo fugace,

Aumentano gli zeri, si rinnega la pace.

La ricchezza può comprare gioie effimere e vanità,

Ma non l’onore perso, né la perduta dignità.

Per ripulire l’immagine di chi non ne ha più alcuna,

Ti fai burattino, portavoce di chiunque per la grana.

Un influencer per chiunque voglia apparire umano,

C’è n’è per tutti, da Mussolini a Provenzano.

Meglio vivere poveri, con la coscienza pura,

Che ricchi e corrotti in un’esistenza oscura.