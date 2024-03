Il tifoso del Napoli che ha battuto Djokovic: Luca Nardi è la nuova star del tennis italiano

Un lampo nella notte, una gioia e soprattutto un’impresa che verrà ricordata per anni. Luca Nardi, 123esimo nel ranking ATP ha scritto una nuova pagina del tennis italiano battendo nei sedicesimi di finale dell’Indian Wells il primo al mondo Novak Djokovic. Per il serbo l’Italia sembra essere la sua croce nera, infatti dopo la vittoria contro Sinner a Torino non è mai riuscito a trionfare contro un atleta tricolore. Stanotte è stato il turno di Luca Nardi, che contro ogni pronostico ha vinto con un netto 6-4, 3-6, 6-3.

Chi è Luca Nardi, tifoso del Napoli e promessa del tennis italiano

Luca Nardi è una delle nuove promesse del tennis italiano. Il classe 2003 è nato e vive tutt’ora a Pesaro. Appassionato di tennis fin da bambino, grazie a suo padre Dario, che gli ha trasmesso l’amore per questo sport pur essendo stato un pallanuotista. Sempre al papà deve la fede per il Calcio Napoli: Dario Nardi è nato infatti a Salerno, ma si è laureato a Napoli in Giurisprudenza diventando notaio. Poi la vita lo ha portato a Pesaro, nelle Marche, dove attualmente lavora e sono nati i suoi tre figli.

La carriera di Luca Nardi parte definitivamente a 16 anni, quando capisce che il tennis sarà il suo futuro, affidandosi al coach Francesco Sani che lo coccola e lo cresce sportivamente e fisicamente. Il suo mito e la sua aspirazione è lo svizzero Roger Federer e l’affinità con il cemento (superficie su cui ha vinto stanotte) sembra essere la stessa dell’ex tennista.

Si sa poco della sua vita privata: il giovane è una persona molto riservata, basta vedere l’uso moderato dei social. Oltre alla passione per il tennis ed Calcio Napoli ha anche quella per la cucina: ama il sushi ma soprattutto la pasta al forno di mamma Raffaella, come spesso ha sottolineato. L’altra sua passione è la fisioterapia, percorso di studi che poi per motivi tennistici non ha potuto più intraprendere, ma non esclude un’abilitazione o la laurea in futuro.