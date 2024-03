Carabinieri a Napoli, fermati evasori e parcheggiatori abusivi: fino a 10 euro per la sosta

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli sul territorio cittadino, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla sicurezza e al benessere dei cittadini, denunciando diverse persone, effettuando sequestri di droga e fermando i parcheggiatori abusivi.

Controlli carabinieri a Napoli: droga e parcheggiatori abusivi

I quartieri sul quale si è concentrata l’azione dei militari delle rispettive compagnie sono Bagnoli, Fuorigrotta, Posillipo, Vomero, Stella e Scampia. In città sono state dispiegate decine di pattuglie e oltre 100 militari per un bilancio finale di 17 denunce in stato di libertà, un arresto, 15 giovani segnalati alla Prefettura per possesso di droga, quasi 40 contravvenzioni al codice della strada e 2 sequestri importanti.

Si parte da via Piero Gobetti, a pochi metri dalle vele, dove i carabinieri hanno sequestrato una struttura di circa 3 metri quadri, verosimilmente destinata a cappella votiva, completamente abusiva e fornita di alimentazione elettrica. Verso via Ghisleri hanno, invece, sequestrato 16 dosi di cobret, 50 di eroina, 35 di cocaina e 15 di crack, tutte nascoste in un vano contatore di uno dei lotti popolari e pronte per essere smerciate.

Nell’ambito della periferia Nord del capoluogo e della competenza della Compagnia Stella sono state denunciate 3 persone: un parcheggiatore abusivo, un 22enne evaso dai domiciliari e un 32enne fermato a bordo di un’auto provento di furto commesso in Spagna.

Incisivi anche gli interventi dei carabinieri della compagnia di Bacoli. In manette un 34enne già noto alle forze dell’ordine sorpreso a Posillipo, nell’abitacolo di un’auto in sosta, a rimuovere uno stereo. Fermata anche una donna trovata in strada nonostante la misura degli arresti domiciliari. Attorno ai locali della movida di Coroglio 6 parcheggiatori abusivi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria mentre 4 assuntori di stupefacente sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura.

Controlli anche lungo la collina vomerese. Qui un 19enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e un 26enne è stato ritrovato in strada senza autorizzazione. Altri 5 i parcheggiatori abusivi denunciati e sorpresi a richiedere tariffe anche molto alte per la sosta: dai 5 euro per uno scooter, dai 5 ai 10 per beneficiare della vigilanza abusiva. Infine, 11 giovani sono stati trovati con la droga nelle tasche. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.