In moto si schianta contro un’auto e muore: Giuseppe oggi avrebbe compiuto 28 anni

Avrebbe compiuto 28 anni oggi Giuseppe Armanetti, il ragazzo di Quarto morto lo scorso sabato a seguito di un tragico incidente in moto a Pozzuoli. Il giovane sarebbe stato travolto da un’auto in zona Monterusciello, perdendo la vita sul colpo.

Incidente in moto a Pozzuoli: Giuseppe morto a 28 anni

Sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza a fornire una prima ricostruzione dello schianto che ha causato il decesso del giovane motociclista che proprio oggi avrebbe spento 28 candeline. Stando agli ultimi aggiornamenti, forniti da Il Mattino, nel pomeriggio di sabato l’auto, guidata da una 47enne di Pozzuoli, avrebbe atteso il passaggio di alcune vetture prima di mettere la freccia per invertire il senso di marcia, pur essendo una manovra non consentita dalla linea continua incisa sull’asfalto.

A velocità sostenuta sarebbe poi giunta la moto con a bordo Giuseppe che si sarebbe schiantato violentemente contro la vettura. Il giovane avrebbe fatto un volo di 10 metri prima di schiantarsi a terra. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La conducente dell’auto è stata, a sua volta, trasferita presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie per lievi ferite ed escoriazioni. Gli esami tossicologici già effettuati avrebbero dato esito negativo ma nei confronti della 47enne è scattata la denuncia con l’accusa di omicidio stradale.

Giuseppe, con una grande passione per le moto e l’alta velocità, nel 2021 era rimasto coinvolto in un altro incidente mortale. Quella volta a perdere la vita era stato un suo amico, di 28 anni, che si trovava in sella con lui come passeggero. Un tragico destino che ha unito i due amici, spezzando due giovani vite.

“Ora vi abbraccerete ancora una volta e questa volta sarà per sempre. Non si può accettare una morte così, così giovane. Ti ho voluto veramente tanto bene, c’era tra di noi massimo rispetto e stima reciproca. Credimi, non finirà mai. Che la terra ti sia lieve e possa dare la forza per affrontare la tua mancanza ai tuoi cari. Un abbraccio forte fin lassù” – è il post d’addio diffuso sui social da un amico.