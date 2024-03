Apre il centro commerciale del Vesuviano, tra i più grandi d’Europa: quando e come sarà

Il nuovo centro commerciale Maximall Pompeii, destinato a diventare uno dei più grandi e moderni d’Europa, aprirà entro la fine del 2024. I lavori del grandissimo shopping resort, situato nell’area ex Italtubi di Torre Annunziata, a breve distanza dal Parco Archeologico di Pompei, dovrebbero essere ultimati a breve consentendo l’inaugurazione del nuovo polo commerciale probabilmente prima di Natale.

Nel 2024 apre il Maximall tra Pompei e Torre Annunziata

L’atteso Shopping Resort Maximall Pompeii, promosso da Gruppo Irgen per un investimento di oltre 170 milioni di euro, punta a rilanciare l’ampio processo di riqualificazione dell’area degli scavi e generare oltre 1.500 nuovi posti di lavoro. Inizialmente l’anno di apertura previsto era il 2021, slittato poi al 2022 e, infine, al 2024.

Entro la fine dell’anno corrente, dunque, il centro commerciale dovrebbe finalmente accogliere cittadini e turisti regalando un’esperienza di shopping moderna e all’avanguardia, al pari delle grandi metropoli del mondo. L’hub commerciale vesuviano sarà indubbiamente il più grande del Sud-Italia.

Il complesso, frutto del lavoro di progettazione dello studio di architettura Design International, si estenderà su un’area di circa 200 mila mq ospitando numerosi servizi, circa 200 brand con negozi distribuiti su 2 livelli, marchi nazionali e internazionali, sotto una copertura completamente in vetro.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un hotel a 4 stelle, un auditorium di 1100 posti a sedere provvisto di un cinema con 8 sale, un teatro e una sala conferenze. Ampia l’area food con 30 ristoranti e la piazza multimediale interna. Suggestiva la piazza anfiteatro esterna per eventi di 650 mq dalla quale poter ammirare ogni giorno lo spettacolo della fontana danzante, il cui getto supera i 25 metri di altezza. Infine un ampio parcheggio con 5 mila posti auto e 30 bus turistici.

In più il Maximall Pompeii offre ai visitatori anche un‘ampia area verde, attrezzata e aperta al pubblico, che si estende per oltre 50 mila mq, oltre ad una inedita copertura di 6 mila mq per ritagliarsi momenti di relax, ammirando il panorama del Golfo di Napoli, o facendo jogging.