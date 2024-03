È stato fissato per domani l’incontro tra il Procuratore Giuseppe Chinè e i due protagonisti dell’episodio di razzismo verificatosi domenica sera nel corso della partita Inter-Napoli, giocata allo stadio San Siro di Milano.

Razzismo a San Siro, fissati per domani i colloqui in Procura di Acerbi e Juan Jesus

Dopo il comunicato ufficiale della FIGC, che ha ritenuto “necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore del Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore dell’Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest’ultimo nei confronti del calciatore del Napoli“, è arrivata dunque immediatamente la data dell’appuntamento tra gli organi di giustizia e le parti chiamate in causa.

Domani 20 marzo, quindi, sia Acerbi che Juan Jesus si recheranno in Procura federale per conferire a Chinè le rispettive versioni dei fatti: il brasiliano, dopo aver provato con grande eleganza ai microfoni di DAZN nel post partita a stemperare la situazione, è ieri sera tornato alla carica in seguito alle parole a tratti sconclusionate proferite ai microfoni dei cronisti nei pressi della stazione centrale di Milano, di rientro da Coverciano.