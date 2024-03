Napoli regina della Pasqua 2024, folla di turisti in arrivo. Il comandante: “Circa 200 mila”

Anche quest’anno Napoli si prepara ad accogliere la folla di turisti, che inonderà la città nei giorni di Pasqua e Pasquetta, spiegando numerose forze di polizia e attuando una intensa campagna di controllo per le strade del centro.

Pasqua e Pasquetta 2024, Napoli verso il boom di turisti

“L’amministrazione comunale è impegnata al massimo per garantire che il periodo di Pasqua sia un’occasione di festa e serenità per i residenti e i turisti” – ha annunciato l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, nell’annunciare la costituzione della task force per la gestione dei flussi turistici durante la Pasqua, come già fatto a Natale.

Impegnati sul fronte della sicurezza, con l’obiettivo di prevenire e gestire le questioni legate a viabilità, igiene urbana, trasporti, sicurezza e accoglienza, anche gli assessori Edoardo Cosenza (Trasporti), Antonio De Iesu (Viabilità e Polizia Municipale) e Vincenzo Santagada (Salute), coordinandosi anche con la Polizia Locale che svolgerà un importante lavoro.

“Metteremo in strada 400 agenti e copriremo tutte le 24 ore con 4 turni. Nella sostanza gli uffici saranno svuotati perché quasi tutti andranno a stare in strada. Oltre che delle forze ordinarie potremmo disporre anche di ulteriori agenti che non sarebbero di turno” – ha rivelato il comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito, a Il Mattino.

I controlli saranno intensificati soprattutto nelle zone più affollate come lungomare, piazza del Plebiscito, Decumani, via Toledo, senza dimenticare le porte di accesso alla città, dunque porti, aeroporto e stazioni. L’invito da parte delle autorità, rivolto alla cittadinanza, è ancora una volta quello di spostarsi con i mezzi pubblici.

“Ci aspettiamo molti turisti, forse 200 mila perché l’anno scorso sono arrivati in tanti. La task force si è riunita e lavora. Io mi appello ai napoletani e chiedo loro aiuto, chiedendo di utilizzare i mezzi pubblici e lasciare quelli privati nei garage a casa. Godiamoci la nostra città senza ingolfarla e senza traffico” – ha concluso.