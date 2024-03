Si siede su un muretto per chiacchierare con gli amici: 19enne cade, fa un volo di 6 metri

Un grave incidente si è verificato a Napoli, in via Aniello Falcone, dove la scorsa notte una ragazza di 19 anni è caduta da un muretto finendo in ospedale. In quella stessa zona e in simili circostanze, soltanto quattro anni prima, aveva perso la vita un giovane, anche lui di 19 anni.

Napoli, ragazza caduta dal muretto: in ospedale

Stando ad una prima ricostruzione, resa nota dall’Ansa, la 19enne si sarebbe seduta su un muretto, insieme ad alcuni amici, nel corso della serata trascorsa in via Aniello Falcone. Proprio durante la chiacchierata, tuttavia, avrebbe perso l’equilibrio finendo per cadere da circa 6 metri di altezza.

Di qui la corsa all’ospedale Cardarelli dove la 19enne è stata portata cosciente. Sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso, è stata dimessa con 3 giorni di prognosi. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica della vicenda che, purtroppo, non sembra essere del tutto nuova.

Già nel 2020, infatti, con una simile dinamica si era verificato il decesso di Guglielmo Celestino, un ragazzo di soli 19 anni morto dopo esser precipitato da quello stesso muretto che in molti hanno soprannominato “muretto della morte”. Fatale in quel caso sarebbe stata la caduta di spalle del giovane che non sarebbe riuscito a salvarsi. Anche lui si era fermato lì dopo una serata trascorsa con gli amici in un rinomato locale del posto, trovando però la morte.