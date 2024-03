Valeria, il fenomeno che da Napoli sta conquistando tutta Italia: cos’è il “Binario 29 3/4”

Un fenomeno che da Napoli sta conquistando tutta Italia: stiamo parlando di Valeria Angione con il suo spettacolo,

Binario 29 3/4, che ha riempito i teatri di città come Roma, Firenze, Milano, Bologna, Torino e gli altri capoluoghi della penisola. Stranamente, però, di Valeria Angione si parla ben poco a Napoli, città abituata a grandi exploit mediatici ma anche – purtroppo – a silenzi inspiegabili.

Dopo l’enorme successo del suo primo tour “Riparto da Me” che aveva visto per la prima volta l’attrice salire sul palco teatrale con uno spettacolo tutto suo per 9 date soldout – Valeria è protagonista nei migliori teatri italiani. “Binario 29 ¾” racconta della naturale evoluzione del personaggio di Valeria, alle prese questa volta con le tematiche di accettazione del progresso, lo scorrere del tempo e l’idea che non esista un’età precisa per raggiungere i propri traguardi. Il tutto ovviamente condito con la simpatia e l’ironia che la contraddistinguono. Lo show, prodotto da Live Nation, racconta le sfide e le avventure del diventare una giovane adulta, mettendo in scena uno spettacolo a tutto tondo che alterna momenti comici, musica, coreografie e momenti di riflessione. Il tutto in una formula unica che aveva già reso il primo tour unico nel suo genere e apprezzato da tutte le generazioni.

La felicità di Valeria

Grandi soddisfazioni per Valeria Angione, che così scrive su Instagram: “Le mie ultime 72 ore, tra Roma e Firenze. Tra il teatro Olimpico e il Tuscany Hall. Si è vero, la stanchezza si fa sentire, e il mio corpo ne sta risentendo (vedi foto 7 ahahah). Però credetemi l’adrenalina che sento ogni volta che salgo sul palco cancella tutto, e con un gruppo così coeso e un pubblico come il vostro ci si dimentica di tutto. Queste emozioni le ricorderò per tutta la vita. Ah… e dopo Tonio Cartonio.. è venuto a trovarmi anche Milo Cotogno. Direttamente dal Fantabosco… avrei voluto fare il balletto con lui ma non avevamo tempo… vabbè sarà per la prossima, ti voglio tanto bene Lory. Grazie per per le parole che mi hai detto E poi a una certa mi hanno raggiunto anche Luca e i miei genitori. Mi sento fortunata. Ora direzione Pescara, poi Bari e infine il viaggio finirà a casa mia, NAPOLI! Eternamente grata”.