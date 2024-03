Spari e paura a Ponticelli, donna rapinata e ragazzi travolti: il 23enne è grave in ospedale

Sono finiti in ospedale i due ragazzi, entrambi già noti alle forze dell’ordine, travolti dall’auto con a bordo alcuni soggetti incappucciati a Ponticelli, quartiere della Napoli est, in viale delle Metamorfosi, al confine con Barra e San Giorgio a Cremano: inizialmente si ipotizzava la pista di una tentata rapina con incidente ma, stando alle ultime ricostruzioni, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un agguato mancato.

Incidente a Ponticelli: due ragazzi in ospedale

Poco dopo le 18 di ieri, alcuni ignoti, con il volto coperto, a bordo di un’auto bianca, poi risultata oggetto di furto, hanno investito i due ragazzi, rispettivamente di 23 e 31 anni, che si trovavano a bordo di uno scooter. Secondo quanto rende noto Il Mattino, i malviventi sarebbero poi scappati rapinando dell’auto una donna che si trovava a passare di lì, sparando colpi di pistola e seminando il panico, dandosi poi alla fuga.

I due feriti, invece, sono stati trasportati d’urgenza al vicino ospedale del Mare. Attualmente il 23enne sarebbe in pericolo di vita, le sue condizioni risulterebbero gravi tanto da intubarlo mentre lotta tra la vita e la morte. Il 31enne, invece, al momento pare non sia grave: avrebbe riportato una frattura alla gamba.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Poggioreale e i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli per effettuare i rilievi del caso e avviare le opportune indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire ai responsabili. Al momento nulla è ancora stato confermato ma non si esclude l’eventualità di un agguato di stampo camorristico.