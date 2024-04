Estate 2024, dove fare il bagno a Napoli: le spiagge dalle acque eccellenti e quelle vietate

In vista dell’estate, il Comune di Napoli, con apposita Ordinanza Sindacale, ha reso note le spiagge di qualità eccellente della costa partenopea dove poter fare il bagno in mare e quelle non adibite alla balneazione, e dunque permanentemente vietate.

Mare, dove fare il bagno a Napoli: le spiagge eccellenti e vietate

L’Ordinanza Sindacale n.232 del 5 aprile 2024 riporta le aree marino-costiere dove la balneazione non è consentita (foci di fiumi, di torrenti e aree non risanabili, aree portuali e aree marino protette) nonché le acque di balneazione per la stagione balneare 2024 che va dal primo maggio al 30 settembre.

Di seguito le aree classificate come “eccellenti” e dunque pienamente balneabili:

Nisida;

Trentaremi;

Marechiaro;

Punta Nera;

Capo Posillipo;

Posillipo;

Donn’Anna;

Lungomare Caracciolo.

Di qualità “buona” le acque in prossimità di piazza Nazario Sauro e via Partenope, “scarse” quelle di Pietrarsa. Il divieto di balneazione per l’intera stagione, invece, riguarda le seguenti aree:

Porto piazza Nazario Sauro;

Zona Militare – Nisida;

Porto Bagnoli Colmata;

Porto Mergellina;

Area marina protetta Gaiola;

San Giovanni a Teduccio;

Litorale di Bagnoli;

Porto di Napoli.

L’amministrazione comunale punta a valorizzare la risorsa mare con l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti spiagge sempre più efficienti, ad ingresso gratuito, garantendo la balneabilità delle acque. Tra gli interventi in programma l’installazione delle piattaforme per l’accesso diretto al mare da via Caracciolo, il miglioramento dell’accesso alle spiagge di Posillipo, la bonifica di Bagnoli e la rinascita del tratto di costa di San Giovanni a Teduccio.

Intanto il Comune napoletano di Portici sta portando avanti il progetto di restyling del lungomare offrendo non solo una nuova passeggiata mozzafiato ma anche nuovi arenili attrezzati e gratuiti per tutti: dopo l’apertura della spiaggia Cirotto e la rinascita di quella delle Mortelle, entro l’estate si prevede la restituzione ai cittadini di ulteriori tratti di spiaggia libera.