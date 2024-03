Tra riqualificazione dei parchi e delle strade cittadine, oltre all’ammodernamento dei mezzi pubblici, Napoli punta sempre più ad affermarsi come grande città turistica, focalizzando i prossimi interventi sulla risorsa del mare e l’installazione di piattaforme che possano garantire l’accesso diretto da via Caracciolo: stavolta, infatti, l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di restituire ai cittadini spiagge efficienti e ad accesso gratis, garantendo la balneabilità delle acque e attirando sempre più visitatori che potranno godere di arenili perfettamente attrezzati

Piattaforme via Caracciolo, mare pulito e spiagge gratis a Napoli

Nel corso della seduta di consiglio comunale è emersa la volontà da parte dell’amministrazione di rendere il mare accessibile e soprattutto balneabile attraverso la fruibilità pubblica delle spiagge e la realizzazione di passerelle per l’accesso al mare in via Caracciolo.

“Una battaglia che portiamo avanti in consiglio ormai da un anno e mezzo. Abbiamo bisogno di restituire il mare ai napoletani e ai turisti che affollano la nostra città. Abbiamo bisogno di spiagge che siano fruibili, motivo per il quale abbiamo anche avanzato la proposta di realizzare delle piattaforme sulle scogliere del lungomare Caracciolo, affinché si possa aumentare l’offerta balneare pubblica” – ha dichiarato Flavia Sorrentino, vicepresidente del consiglio comunale.

“Delle passerelle si parla da anni, nessuno le ha mai viste. Questa giunta è molto pragmatica e concreta quindi se dovessi scommettere direi che le faremo. Quindi avremo accesso pubblico e gratuito, stiamo studiando le forme” – ha confermato l’assessore al Mare, Edoardo Cosenza.

“Sulle piattaforme stiamo lavorando da alcuni mesi perché è un intervento di una certa delicatezza anche dal punto di vista ambientale ma è un progetto a cui teniamo perché può dare una risposta importante ai cittadini“ – ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi.

Tra gli interventi da promuovere anche il miglioramento dell’accesso alle spiagge dell’area di Posillipo, la bonifica di Bagnoli e la rinascita del tratto di costa di San Giovanni a Teduccio. Resta, invece, per motivi di ordine e sicurezza, l’accesso su prenotazione presso le principali spiagge di Napoli.

“L’obiettivo primario per la bonifica è quello di garantire la balneabilità. In secondo luogo pensiamo alla riduzione dei tempi perché vogliamo restituire il mare il più presto possibile ai cittadini di Bagnoli e Napoli. Infine, bisogna farlo riducendo l’impatto ambientale dell’intervento. Il nostro obiettivo resta quello di garantire il mare a Bagnoli” – ha spiegato il primo cittadino.

“Non ci sarà aumento di volumetria né modifiche al progetto, se non necessari aggiustamenti. Dunque a ovest avremo l’accesso libero al mare di Bagnoli e a est il recupero di tutto il lungomare di San Giovanni a Teduccio. Diventeranno due polmoni marini della nostra città” – ha concluso.