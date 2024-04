Mahmood in giro per il mondo canta in napoletano: la strofa di Geolier fa impazzire tutti

Se da un lato la collaborazione con Geolier ha fatto storcere il naso ad alcuni fan di Mahmood, dall’altro il ritmo e la sonorità di Personale sta facendo letteralmente sognare il pubblico e lo stesso artista che, durante i concerti del suo tour europeo in corso, non perde l’occasione per cantarla esibendosi in napoletano.

Mahmood canta Personale in napoletano e fa impazzire tutti

Personale è il titolo della canzone di Geolier e Mahmood contenuta nell’album I letti di altri. La collaborazione tra i due artisti ha dato vita ad un perfetto mix sonoro di italiano e napoletano: il pezzo è subito entrato nella classifica dei brani più ascoltati e dei video più visti di Youtube.

Una canzone che, attualmente, sta oltrepassando i confini nazionali grazie al tour in giro per l’Europa di Mahmood che si è reso protagonista di una performance divenuta virale proprio durante uno degli ultimi eventi tenuto a Londra: c’è il cantante che canta la strofa di Geolier in napoletano facendo letteralmente impazzire il pubblico. Del resto non è la prima volta che Mahmood dà prova del suo perfetto napoletano a riprova di quel legame speciale che intrattiene con la città partenopea, lì dove ha voluto girare il videoclip di uno dei suoi ultimi successi e non solo.

Personale: il testo della canzone di Mahmood e Geolier

Baby

Lo vedi sulla mia faccia

Tutto ciò che non dico

Per non darti fastidio

Lasciami

In pace per cinque minuti

Alla gara di solitudine

Sarei già sopra il podio

Mi si gela il cuore

Quando dici goodbye per davvero

Stiamo su due linee

Che non si incontrano

Perché non mi chiedi come stai

Mai

Sai che non mi vedrai

Su una Maserati white

Non è niente di personale

Ma-ma-ma-ma-mai

Preferisco l’hype

Per un cuore oversize, tu

Troppo personale oramai

Tu nun tiene mai nu segreto

Perché si ‘o tiene nun ‘o mantiene

Ij t’aspettasse mille minute

Però si fosse cuntento aroppe che t’he vestuto

E tu stai ballanno ‘rinto ‘o club

Però tutti quant’ stanno guardanno

Qua nisciuno balla, stanno ferme

Tutt quant’, pure ‘e femmene

Nun ci trase ‘rinto ‘o ciel

Se viene tu cu’ tutte ‘e personalità che tieni

Ti piace ‘o Lamborghini

Vuoi nu Bugatti

Ti piace Gucci sul LV

Pe’ me si ‘o fuoco ‘e vote chiù friddo ‘e l’inferno

Oppure niente

E simme chesto

Ma-ma-ma-ma-mai

Sai che non mi vedrai

Su una Maserati white

Non è niente di personale

Ma-ma-ma-ma-mai

Preferisco l’hype

Per un cuore oversize, tu

Troppo personale oramai

Nun me può vere’ mai ca

Io te vengo a cerca’

Non è niente di personale

Ma-ma-ma-ma-mai

Preferisco l’hype

Ij vivo ‘na vita oversize

Troppo personale oramai.