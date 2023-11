Mahmood cuore napoletano: è a Napoli per girare un video e mangia la pizza in strada

In molti lo avevano visto aggirarsi, senza maglia, per le strade di Napoli ed oggi lui stesso ha fornito spiegazioni in merito: Mahmood è tornato nella città partenopea per girare il videoclip della sua nuova canzone, dal titolo Cocktail d’amore.

Mahmood innamorato di Napoli: è tornato per girare un video

Un vero e proprio bagno di folla ha accolto l’arrivo del cantante a Forcella, luogo scelto per rappresentare il suo nuovo singolo, attraverso un videoclip che mette in scena scorci di vita partenopea. Lo stesso Mahmood, attraverso i social, ha diffuso alcune foto scattate sul set che lo immortalano mentre mangia la pizza, rigorosamente con le mani, con alle spalle il murales dei campioni dello scudetto, Osimhen e Kvara.

Del resto non è il primo videoclip che Mahmood ha scelto di girare in terra partenopea: il tormentone Calipso, con Sfera Ebbasta e Fabri Fibra, ha come sfondo lo scenario mozzafiato dei Campi Flegrei, con le riprese effettuate al Castello di Baia.

In più il video del suo grande successo Soldi, che ha decretato la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2019 è stato girato da Attilio Cusano, un regista campano originario del Sannio, nel Beneventano. L’artista si era, inoltre, accompagnato ad un vocal coach napoletano, Pachy Scognamiglio.

Reduce dall’ulteriore vittoria a Sanremo, in compagnia di Blanco con il pezzo Brivid, Mahmood aveva dichiarato: “Napoli è una città che mi ha sempre ispirato, a cominciare dalla mia strofa di Calipso scritta proprio basandomi sulla vitalità del centro storico napoletano, dal dinamismo che ne caratterizza i vicoli. Napoli, la sua storia, i suoi film, i suoi libri sono stati fin da subito un serbatoio prezioso per la mia scrittura. Apprezzo moltissimo anche la periferia che è tanto ricca di talenti, voglia di fare, costruire e ispirare”.