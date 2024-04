Va in pizzeria con gli amici ma un’auto la travolge: muore a 21 anni nel Napoletano

Si è spenta nel pomeriggio di ieri Simona Serra, la ragazza morta a soli 21 anni per le gravi ferite riportate nello schianto avvenuto a Pozzuoli la scorsa domenica: la ragazza sarebbe stata travolta in pieno mentre attraversava la strada, all’uscita dalla pizzeria.

Travolta dall’auto a Pozzuoli: Simona morta a 21 anni

La giovane, originaria di Caserta, quella sera si trovava a Pozzuoli in compagnia dei suoi amici. Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, stava attraversando la strada insieme agli altri, tutti appena usciti dalla pizzeria, quando improvvisamente si è verificato lo schianto con un’auto che transitava in direzione Arco Felice.

Trasportata d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie, in condizioni critiche, il decesso si è verificato nel pomeriggio successivo. Sarebbero risultate fatali le lesioni riportate alla testa e al pneumotorace, nonostante i numerosi tentativi dei medici per tenere la ragazza in vita.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che dovranno proseguire le indagini ricostruendo l’esatta dinamica della vicenda. La Procura di Napoli ha già aperto un fascicolo. Intanto è stato identificato l’autista a bordo della vettura dell’impatto: si tratta di un 19enne, ora accusato di omicidio stradale. Il corpo della vittima, invece, è stato trasportato presso l’istituto di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli per l’esame autoptico.

Una tragedia che segue di poco quella che ha spezzato la vita di due giovani carabinieri, quasi in simili circostanze. Entrambi di origini pugliesi ma in servizio in Campania, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, rispettivamente di 25 e 27 anni, si trovavano a bordo della gazzella dei carabinieri quando sono si sono scontrati con un Suv con alla guida una 31enne risultata positiva ai test di droga e alcol, già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali.