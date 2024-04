Precedenti per spaccio e legami con la ‘ndrangheta: a piede libero la donna che ha ucciso i 2 carabinieri

La donna che ha investito ed ucciso i due carabinieriinvestito ed ucciso i due carabinieri, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, è indagata a piede libero e resta dunque momentaneamente in libertà nonostante si sia messa alla guida dopo avere assunto droga e alcol. Esami che dovranno essere ripetuto dopo quelli più superficiali che avevano accertato l’assunzione di cocaina e alcol di poco superiore al limite di legge.

A piede libero la donna che ha travolto i due carabinieri

La procura di Salerno sta conducendo le indagini sull’episodio in cui i due giovanissimi militari hanno perso la vita, per essere stati investiti dal SUV guidato dalla ragazza di 31 anni sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol. La sua Range Rover bianca ha distrutto la punto dei carabinieri, a bordo della quale vi era il maresciallo Paolo Volpe, che ha riportato fratture multiple e la cui posizione sarà valutata dagli inquirenti.

Precedenti per spaccio e legami con la ‘ndrangheta

La donna indagata ha alcuni precedenti penali per spaccio di droga, essendo stata liberata nel 2020 dopo una condanna di tre anni di reclusione. Secondo quanto si apprende, l’organizzazione criminale a conduzione familiare nel cui contesto ha commesso il reato avrebbe avuto dei contatti con la ‘ndrangheta.

Dalle immagini di video sorveglianza che sono state visionate, si vede come il SUV viaggiasse ad alta velocità ed abbia travolto la volante che stava svoltando verso una piazzetta. Un impatto inevitabile data la dinamica, uno schianto tremendo provocato dal modo di guidare estremamente spericolato e sconsiderato. Per uno dei due carabinieri l’amarezza è ancora maggiore: aveva già finito il turno ma aveva chiesto di poter allungare l’orario lavorativo per dare una mano ai colleghi.