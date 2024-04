Lazza dopo il coro contro Napoli: “Ricercatori del male. Io stimo e amo i napoletani”

Ha fatto il giro del web il video di Lazza, celebre rapper tra i più in voga del momento, che nel corso della partita tra Milan e Roma è stato pizzicato a intonare un coro contro i napoletani, indignando parte della cittadinanza partenopea: non sono tardate le spiegazioni dell’artista che ha voluto mettere a tacere le polemiche attraverso un post diffuso sui suoi canali social ufficiali in queste ultime ore.

Coro contro Napoli, Lazza: “Io stimo i napoletani”

“Cari ricercatori del male, che sono un appassionato di calcio, come la maggioranza degli italiani, non è un segreto. Che sono un tifoso del Milan come una parte (la più bella) di quegli appassionati non è certo un segreto. Ma da qui a costruire un caso su un semplice coro, sulla perdita di tempo, per lo più senza nessuna parola offensiva, c’è un abisso” – ha esordito Lazza riferendosi all’inquadratura andata in onda nel corso del match.

Durante una pausa di gioco, infatti, quando i tifosi rossoneri hanno fatto partire dalla loro curva un coro contro Napoli e i napoletani, la regia ha diretto le telecamere verso il volto del rapper, seduto tra gli spalti, sorpreso a intonare quel ritornello anti-partenopei, come si evince chiaramente dal labiale.

“Entrando nel dettaglio, i napoletani sanno bene la stima e l’affetto che provo per loro. Tra noi c’è sempre stato un rapporto di ironia calcistica sano per il semplice fatto che come me amano la squadra della propria città. E forse è proprio questo il bello. Detto questo io faccio musica, non dimentichiamolo mai. Concludo rispondendo a tutti i miei amici napoletani che da ieri mi stanno prendendo per il c**o per il risultato. Ebbene sì, sto ancora rosicando. Vi voglio bene“ – ha concluso.