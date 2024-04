Terremoti Campi Flegrei e Napoli, il vulcanologo: “Possibili anche scosse di magnitudo 5”

Dopo lo sciame sismico di ieri con epicentro ai Campi Flegrei, avvertito in tutta Pozzuoli arrivando fino a Napoli, il vulcanologo Giuseppe De Natale ha parlato dell’eventualità di scosse di terremoto anche più forti di quella che ieri ha fatto tremare le abitazioni nelle prime ore del mattino.

Scosse terremoto Campi Flegrei e Napoli: parla il vulcanologo

“Considerando le magnitudo e il numero di terremoti, è stata una delle sequenze più forti, forse in assoluto, anche considerando quelle dell’83-84. Il terremoto del 27 settembre 2023, di magnitudo 4.2, da solo è stato più forte in termini energetici. Consideriamo però che le magnitudo-durata hanno un errore molto ampio quindi anche il terremoto di magnitudo 3.7, delle ore 9:44, potrebbe essere stato più forte” – ha spiegato il professor Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca dell’INGV, in un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno.

Proprio nella mattinata di ieri, infatti, si sono susseguite diverse scosse di terremoto, le più forti di magnitudo 3.7 e 3.1 avvertite non solo nell’area bradisismica ma anche in diverse zone di Napoli dal Vomero a Fuorigrotta fino a Pianura. In serata poi, alle ore 18:05, si è verificata anche una scossa di magnitudo 2.1 con epicentro sul Vesuvio. Gli esperti, però, confermano il mancato collegamento tra i due fenomeni.

Quanto agli sviluppi della crisi bradisismica, le scosse potrebbero continuare con intensità anche maggiore, facendosi sentire ancora una volta anche nel Napoletano: “Terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 3.0 normalmente vengono avvertiti anche in alcuni quartieri di Napoli. Qui parliamo di magnitudo 3.7 quindi nessuna meraviglia, anche io l’ho avvertito chiaramente da casa mia, vicino alla metro Materdei”.

“Purtroppo potrebbero verificarsi scosse ancora più forti. In quest’area le magnitudo possono arrivare anche a livello di 5 o poco più. Un terremoto di magnitudo 5.0 ha un’energia circa 33 volte maggiore del terremoto di magnitudo 4.0 avvenuto il 2 ottobre 2023 che fece danni notevoli in via Pisciarelli. Bisogna verificare a tappeto lo stato degli edifici in un’area di almeno un paio di km di raggio intorno alla zona di Agnano-Pisciarelli”.