Tremano i Campi Flegrei, altre scosse di terremoto all’alba. I cittadini: “Non se ne può più”

Un altro sciame sismico si è verificato nella mattinata di oggi, 16 aprile 2024, ai Campi Flegrei con una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 chiaramente percepita dalla popolazione residente.

Scosse di terremoto oggi Campi Flegrei

La prima scossa segnalata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è quella delle ore 3:34, di magnitudo 2.0. Se ne sono poi susseguite altre tre rispettivamente alle ore 4:11, 4:14 e 4:35 di magnitudo 2.3, 1.1, 1.5. Alle 5:30 la più forte: quella di magnitudo 2.5 avvenuta ad una profondità di 3 km

Un sisma avvertito dai cittadini, nonostante l’orario, in maniera anche abbastanza forte. “Sono saltata dal sonno“, “è un continuo, non se ne può più”, “ma come si può andare avanti così?”: sono alcuni dei commenti degli utenti del gruppo Facebook Quelli della zona rossa dei Campi Flegrei.

La scorsa domenica altre due scosse avevano fatto tramare l’intera area flegrea, estendendosi fino al Napoletano. Una di magnitudo 3.7, l’altra di magnitudo 3.1, entrambe non solo nelle zone del bradisismo ma anche in diverse zone di Napoli, da Fuorigrotta al Vomero fino a Pianura.

“Purtroppo potrebbero verificarsi scosse ancora più forti. In quest’area le magnitudo possono arrivare anche a livello di 5 o poco più. Un terremoto di magnitudo 5.0 ha un’energia circa 33 volte maggiore del terremoto di magnitudo 4.0 avvenuto il 2 ottobre 2023 che fece danni notevoli in via Pisciarelli. Bisogna verificare a tappeto lo stato degli edifici in un’area di almeno un paio di km di raggio intorno alla zona di Agnano-Pisciarelli” – ha spiegato il vulcanologo Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca dell’INGV, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.