Doppio ciclone in arrivo, temporali e freddo di origine artica anche a Napoli: da quando

Un doppio ciclone sta per colpire l’Italia causando temporali e calo delle temperature soprattutto al Centro-Sud: il weekend e anche l’inizio della prossima settimana, stando alle previsioni meteo, si riveleranno particolarmente turbolenti a Napoli e in tutta la Campania.

Meteo, doppio ciclone al Sud: temporali e freddo anche a Napoli

Da questa notte è in vigore l’allerta meteo per piogge e temporali diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, in vigore fino alle 23:59 di oggi, 19 aprile. La situazione, tuttavia, secondo le stime de Il Meteo, non migliorerà nemmeno nelle prossime giornate, aprendo la strada ad un fine settimana dominato dall’instabilità.

Nel corso del weekend, infatti, subentrerà un nuovo ciclone carico di aria fredda che provocherà notevoli conseguenze su gran parte del Paese nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile. Ciò a causa della discesa, dal Nord Europa, di correnti fredde di origine artica che, accompagnate dai temporali, colpiranno in particolare Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria. Non si esclude il rischio di locali grandinate e neve sulle zone interne dell’Appennino. Ulteriori rovesci sono previsti nella giornata di domenica con temperature in netto calo.

Nel frattempo un secondo e insidioso ciclone avanzerà ancora verso il Sud provocando forti precipitazioni e raffiche di vento tra lunedì 22 e martedì 23 aprile. Il maltempo dovrebbe caratterizzare anche il ponte della Festa della Liberazione mentre lievi miglioramenti sono previsti verso la fine del mese. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.