Il napoletano di Ultimo e Geolier fa il giro del mondo: lo canta anche un tiktoker coreano

Si intitola L’ultima poesia il successo firmato da Geolier e Ultimo che sta spopolando non solo a Napoli e in Italia ma anche nel resto del mondo: sta diventando virale sul web il video di un noto tiktoker coreano che intona la celebre canzone sfoggiando un perfetto napoletano.

Geolier e Ultimo nel mondo: tiktoker coreano canta napoletano

“L’ultima poesia era una canzone ancora più difficile da pronunciare ma ho fatto del mio meglio. Spero mi perdonerete” – ha scritto il tiktoker Chuku nella didascalia del video che lo vede alle prese con il nuovo pezzo interamente in napoletano di Ultimo e Geolier. Una performance che è piaciuta molto anche ai tantissimi napoletani che si sono complimentati con lui nei commenti.

In breve tempo il video ha raggiunto migliaia di like e condivisioni, facendo girare ancor di più il pezzo partenopeo oltre i confini nazionali ed europei. Del resto la canzone ha già scalato le classifiche nazionali posizionandosi ai primi posti nei brani di tendenza su Youtube.

Un capolavoro dei due giovani colleghi, nonché amici nella vita, entrambi accomunati da un amore smisurato per la città partenopea. Da un lato Geolier, strettamente legato alle sue radici napoletane, che ha continua a collezionare successi con il suo repertorio in lingua napoletana. Dall’altro Ultimo che, pur non essendo napoletano d’origine, continua a considerare Napoli la sua “seconda casa” e non perde mai occasione per farci un salto.

L’ultima poesia diventa, così, espressione di questo sodalizio fatto di affetto fraterno e amore per una terra che non smette di stupire. Tra l’altro proprio questa estate entrambi gli artisti si esibiranno in concerto su uno dei palchi più calorosi e “azzurri” che mai: quello dello stadio Diego Armando Maradona.