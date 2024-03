VIDEO/ “L’Ultima poesia”, la canzone di Geolier ed Ultimo è già virale sui social

Continua il successo di Geolier. Il rapper napoletano sta vivendo un 2024 da favola, partendo da Sanremo, ai sold-out allo stadio Maradona nel suo tour. Un successo dopo l’altro che lo hanno reso uno degli artisti più ascoltati al mondo, con le sue canzoni costantemente nei piani alti di tutte le classifiche. A conferma dello stato di grazia, questa notte è uscito il brano “L’ultima poesia”, cantato insieme ad Ultimo, in un duetto che sta facendo parlare tanto sui social da qualche giorno. I due grandi amici hanno voluto coronare il loro rapporto con una canzone che sta già volando nelle classifiche.

“L’ultima poesia”, Geolier e Ultimo fanno impazzire i fans

Il 2024 di Geolier continua senza sosta, il cantante napoletano dopo il successo di “I p’ me tu p’ te” è tornato alla ribalta con il brano scritto, cantato e prodotto con Ultimo e Takagi e Ketra. Il duetto arriva dopo anni di amicizia tra i due, che si sono contesi tantissimi fans in giro per l’Italia, oltre alle vette delle classifiche più importanti d’Italia e d’Europa. La canzone tocca il tema dell’amore, molto caro ai due, con un testo molto articolato con una melodia al pianoforte che ha conquistato tutti.

La speranza di molti fans, come si legge sui social, è quella di vedere i due esibirsi assieme nel tour che Geolier inizierà quest’estate, tra cui ci sono le tre date al Diego Armando Maradona (tutte sold-out da tempo). Il pezzo uscito questa notte su tutte le piattaforme di streaming aveva già lasciato tutti i fans sbalorditi, dopo l’anteprima pubblicata dai due cantanti sui propri canali social, dove si vedono proprio Geolier ed Ultimo intonare una parte del brano nello studio in cui è stata prodotto.