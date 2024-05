Esplode l’estate al Sud, dal deserto del Sahara arriva l’anticiclone africano: quando

Dopo una prima parte di maggio caratterizzata dall’instabilità un po’ in tutta Italia, in molti si stanno chiedendo quando arriverà il vero e proprio caldo estivo e stando alle tendenze dei meteorologi pare che l’esplosione dell’estate sia molto vicina: è, infatti, in movimento verso il nostro Paese un anticiclone africano che farà aumentare vertiginosamente i termometri soprattutto al Sud, con temperature elevate anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli, quando arriverà il caldo: c’è l’anticiclone africano

Nelle ultime settimane si sono susseguite forti perturbazioni da Nord a Sud, provocando anche un abbassamento delle temperature ma, stando alle previsioni de Il Meteo, la svolta è attesa verso la fine del mese. In particolare da lunedì 27 maggio verso il bacino del Mediterraneo approderà un promontorio anticiclonico sub-tropicale proveniente dal Nord Africa che capovolgerà totalmente il quadro climatico attuale.

A partire dalla prossima settimana, infatti, le correnti d’aria calda in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara oltre a regalare giornate soleggiate causeranno anche un notevole aumento delle temperature. I valori più alti si registreranno al Centro-Sud e sulle due isole maggiori, con punte intorno ai 27 gradi.

Non si esclude, tuttavia, l’arrivo di un nuovo fronte instabile che tra mercoledì 29 e giovedì 30 potrebbe colpire ancora una volta il Nord. Dopo questa breve parentesi piovosa, tuttavia, anche l’inizio di giugno dovrebbe rivelarsi sereno, aprendo la strada all’avvio di una estate che, secondo le proiezioni, sulla scia degli anni passati, potrebbe rivelarsi bollente. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti.