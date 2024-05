Napoli incanta a Cannes con il film Parthenope: standing ovation per Paolo Sorrentino

Il celebre regista napoletano Paolo Sorrentino ha presentato il suo nuovo film, intitolato Parthenope, al Festival di Cannes 2024 accompagnato dal cast di attori, tra cui Luisa Ranieri e Gary Oldman: un vero e proprio inno alla città di Napoli, acclamato con entusiasmo dal pubblico presente alla prestigiosa kermesse cinematografica.

Napoli incanta a Cannes con il film Parthenope di Sorrentino

In occasione della première mondiale di Parthenope, l’ultimo film di Paolo Sorrentino in concorso al Festival, il regista e i protagonisti della pellicola sono stati applauditi con una vera e propria standing ovation, esplosa in reazioni commosse e abbracci tra i componenti del cast.

“Per me questo film è una celebrazione del viaggio della mia vita” – ha dichiarato Sorrentino, reduce dal suo ultimo capolavoro (È stata la mano di Dio) e già vincitore di un Golden Globe, un Oscar come miglior film straniero, quattro European Film Awards, un premio BAFTA, otto David di Donatello e otto Nastri D’Argento.

Parthenope: trama e cast del nuovo film di Sorrentino

Il film, scritto e diretto da Paolo Sorrentino, racconta la vita di Partenope che si chiama come la città antica progenitrice di Napoli ma non è né una sirena né un mito. Il racconto si sviluppa in un periodo compreso tra il 1950, anno della sua nascita, e i giorni nostri, spaziando dal centro partenopeo alle meravigliose isole del Golfo.

Parthenope è stato presentato in anteprima mondiale il 21 maggio 2024 durante il Festival di Cannes e concorrerà per la Palma d’Oro. Tra gli attori protagonisti del film: Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Gary Oldman, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi, Celeste Dalla Porta, Nello Mascia, Biagio Izzo, Dario Aita, Marlon Joubert, Daniele Rienzo, Francesca Romana Bergamo.