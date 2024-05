San Giorgio, accende il barbecue e si ustiona con le fiamme: ricoverata al Cardarelli

Attimi di paura a San Giorgio a Cremano dove una donna di 41 è rimasta ferita a causa delle fiamme che si sarebbero propagate dal barbecue, posto sul balcone della propria abitazione situata in via Manzoni. A renderlo noto è Il Mattino.

San Giorgio, donna si ustiona con le fiamme del barbecue

Si tratterebbe, dunque, di un incidente domestico che si sarebbe verificato a seguito dell’accensione di un piccolo barbecue che avrebbe generato le fiamme. La vittima sarebbe rimasta ustionata rendendo necessario il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

Attualmente è ricoverata nel reparto grandi ustionati del nosocomio partenopeo. Stando a quanto si apprende avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado. Intanto sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione che dovranno effettuare i rilievi del caso per chiarire le dinamiche della vicenda.

Un episodio che segue di poco il ferimento di un cittadino, avvenuto ancora una volta in via Manzoni, che sarebbe stato aggredito da due pitbull, insieme al suo cagnolino, che privi di guinzaglio si sarebbero avventati contro di lui. Il dog sitter, che portava a spasso i due pitbull senza guinzaglio, pare si sia giustificato affermando che il breve tratto di strada ancora da percorrere era per loro un’abitudine. L’anziano padrone del cagnolino, come stato riferito da un testimone, gli si sarebbe fiondato addosso proteggendolo con tutto il corpo, “venendo preso a morsi in testa”.