UFFICIALE/ Europeo, i 30 pre-convocati di Spalletti: Fagioli sì, due suoi campioni d’Italia no

Il libro sul controverso rapporto tra Luciano Spalletti e Matteo Politano, si arricchisce di un nuovo capitolo. Il commissario tecnico della nazionale italiana ha infatti oggi diramato la lista dei 30 pre-convocati all’Europeo che si disputerà in Germania tra giugno e luglio prossimo, escludendo l’attaccante della SSC Napoli.

Doccia gelata per quello che è stato uno dei principali artefici dello scudetto vinto proprio con l’allenatore di Certaldo all’ombra del Vesuvio, già dolorosamente messo da parte da Roberto Mancini nella spedizione inglese dell’estate 2021, risultata poi vincente.

Diversamente da quanto anticipato da alcune testate nazionali, neanche Gianluca Gaetano è stato convocato.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (SSC Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (SSC Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

