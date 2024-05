Campi Flegrei, la Commissione Grandi Rischi: “I terremoti potrebbero aumentare”

A seguito delle forti scosse che si sono verificate ai Campi Flegrei, la Commissione Grandi Rischi, che sta monitorando la situazione, ha tranquillizzato la popolazione sulla mancata risalita di magma sottolineando, però, la possibilità di ulteriori terremoti anche più intensi di quelli avvenuti di recente.

Campi Flegrei, Commissione Grandi Rischi: “Altre scosse”

La Commissione Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico si è riunita per fare il punto sulla crisi bradisismica che sta interessando l’area flegrea raccomandando di “mantenere alta l’attenzione sulle attività di monitoraggio del vulcano e sulle misure di prevenzione e mitigazione del rischio”.

“Sebbene non si riscontrino elementi che suggeriscano una migrazione del magma verso livelli più superficiali, l’analisi dei dati multiparametrici evidenzia la prosecuzione dell’intensificazione del fenomeno bradisismico. L’inasprimento della crisi in atto richiede, dunque, verifiche frequenti dello stato del vulcano. La commissione evidenzia, inoltre, che l’attività sismica potrà proseguire o incrementarsi nelle prossime settimane. Allo stato attuale permane il livello di allerta gialla” – si legge nella nota diffusa a margine della riunione.

Intanto si è attivato il sistema di Protezione Civile nazionale offrendo assistenza alla popolazione e avviando attività di controllo sulla tenuta degli edifici. Sono oltre 200 i volontari di protezione civile della Regione Campania impegnati in tali attività e nel dare supporto alle strutture operative attivate sul territorio.

Nel frattempo prosegue e si intensifica l’attività di monitoraggio dello stato del vulcano da parte dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV non solo in merito a sismicità e deformazioni del suolo ma anche rispetto all’attività idrotermale dell’area e alle emissioni di gas del suolo. Al momento, stando alle istituzioni scientifiche ufficiali, le scosse si legherebbero esclusivamente alla natura bradisismica della zona, non attestandosi come eventuale segnale di una imminente eruzione che appare, secondo gli esperti, altamente improbabile.