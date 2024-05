Alberto Angela in TV per raccontare le bellezze di Pompei: “La vedrete come mai prima”

Alberto Angela torna a raccontare le meraviglie del Napoletano con uno speciale di Meraviglie dedicato a Pompei che andrà in onda lunedì 27 maggio alle 21.15 su Rai 1. Si tratta di un programma prodotto da Rai Cultura in collaborazione con il Parco Archeologico e il Ministero della Cultura.

Alberto Angela a Pompei, la puntata speciale su Rai 1

Il celebre divulgatore, che più volte ha espresso il suo amore per Napoli e la Campania, si immergerà ancora una volta nell’antichità pompeiana svelando al pubblico sorprendenti ritrovamenti, alcuni mai mostrati prima, raccontando la meraviglia di luoghi unici al mondo.

“Pompei è così, ti da una carezza e poi lo schiaffo. È il bellissimo e poi la morte. La nascita e la fine. È parlare di ‘loro’ e parlare di noi. Questa volta, ho voluto mostrarla come mai prima“ – ha dichiarato Angela, come rende noto l’Ansa, fornendo alcune anticipazioni sullo speciale che andrà in onda sulla Rai.

“Abbiamo preparato lo speciale passo passo, nessuno poteva sbagliare. Ogni volta emergeva qualcosa di nuovo, in diretta. Anche io vengo dagli scavi e mi premeva raccontare il lavoro di questi ragazzi e ragazze che con il freddo, la pioggia, il sole, sono lì a far riemergere la storia e tanta bellezza” – ha continuato.

Nel corso della trasmissione gli spettatori potranno ammirare in anteprima i reperti venuti alla luce, accedendo, attraverso l’itinerario di Angela, ad aree fino ad oggi sconosciute che raccontano particolari inediti di quel mondo antico che continua ad affascinare il mondo intero.

“Anche se Pompei venne completamente sepolta dalle ceneri del vulcano, il suo fascino è destinato a non estinguersi mai: è stata proprio la sua stessa fine a renderla immortale, a permetterle di continuare a raccontare storie dopo secoli e lasciarci ancora stupiti. Per questo viene spontaneo definirla…la più viva delle città morte“ – aveva dichiarato in occasione del lancio di Stanotte a Pompei.