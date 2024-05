Mare da sogno in Campania, 15 le Bandiere Verdi 2024: le spiagge più belle con i bambini

Sono ben 147 le spiagge italiane che, per l’estate 2024, si contano nell’elenco delle Bandiere Verdi, dedicato agli arenili a misura di bambino, con acque cristalline e spazi per giocare: in Campania ce ne sono 15.

Bandiere Verdi, le spiagge più belle per i bambini: 15 in Campania

Nelle ultime ore è stato svelato l’elenco aggiornato delle spiagge contrassegnate dalla bandiera verde che quest’anno si arricchisce di una sola new entry, con la spiaggia di San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Si tratta di spiagge comode, con lo spazio necessario tra gli ombrelloni per giocare, mare pulito e non troppo profondo, così da preservare la sicurezza dei più piccoli.

Il tutto accompagnato da assistenti di spiaggia, attrezzature all’avanguardia e punti ristoro, oltre a postazioni di gioco e intrattenimento per grandi e piccini. Le Bandiere Verdi italiane, selezionate da 2.949 pediatri, sia italiani che stranieri, ad oggi sono 155 in totale, 147 italiane e 8 all’estero.

La Regione che detiene il maggior numero di Bandiere Verdi è la Calabria con 20 spiagge seguita dalla Sicilia (18) e dalla Sardegna (16). Subito dopo c’è la Campania con 15 arenili ideali per trascorrere piacevoli giornate in spiaggia in compagnia dei propri bambini.

Di seguito l’elenco delle Bandiere Verdi in Campania:

Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) 2016;

Ascea (Salerno) 2016;

Centola – Palinuro (Salerno) 2009;

Ischia: Cartaromana Lido San Pietro (Napoli) 2016;

Marina di Camerota (Salerno) 2009;

Pisciotta (Salerno) 2016;

Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno) 2016;

Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno) 2015;

Santa Maria di Castellabate (Salerno) 2012;

Sapri (Salerno) 2012.

L’incontro di presentazione delle Bandiere Verdi si è tenuto nella Casa della Cultura La Porta della Terra del comune di San Salvo. La classificazione non avviene tramite candidatura né attraverso il monitoraggio delle acque, come avviene invece per le Bandiere Blu, ma tramite un sistema di votazione, da parte dei pediatri, che finiscono per valutare diversi aspetti: dalle misure di sicurezza alla profondità delle acque fino alla messa a disposizione di apposite aree di gioco.