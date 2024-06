Antonio De Luca, ragazzo residente a Ischia, è scomparso da oltre quattro giorni. Il giovane si è imbarcato venerdì scorso su un aliscafo per Napoli portando con sé il cane Sole, per poi far perdere le proprie tracce. È stata la madre, Carmela Scotti, a lanciare l’allarme attraverso i social: “Il cane è stato ritrovato vicino alla chiesa del Carmine a Napoli, al momento è poco lucido. Se qualcuno lo ha visto mi contatti o chiami le forze dell’ordine. Grazie di cuore”.

Ischia, Antonio prende l’aliscafo per Napoli assieme al cane e scompare: l’appello della madre

Questo l’appello della madre di Antonio, Carmela Scotti, pubblicato sul proprio profilo Facebook:

“Non abbiamo notizie di Antonio De Luca, residente a Ischia. È stato avvistato l’ultima volta venerdì su un aliscafo per Napoli con il suo cane Sole. Il cane è stato ritrovato vicino alla chiesa del Carmine a Napoli. Volevo chiedere aiuto per la condivisione e l’aiuto per trovare mio figlio che al momento è poco lucido.

Se qualcuno lo vede o lo ha visto per Napoli se può contattarmi o contattare immediatamente le forze del ordine. Grazie di cuore a tutti” .