Le zanzare sono gli animali più letali: uccidono 725mila esseri umani l’anno

Le zanzare sono gli animali che ogni anno uccidono più uomini in assoluto. Delle vere e proprie assassine volanti letali non a causa della puntura in sé, che è generalmente innocua (con qualche eccezione) seppur fastidiosa, ma per le malattie che è in grado di trasportare e trasmettere.

Le zanzare uccidono 725mila esseri umani ogni anno

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono 725mila le morti umane causate ogni anno dalle zanzare, tra cui quelle del genere Anopheles – responsabili della trasmissione della malaria – le quali da sole sono responsabili di 600mila decessi l’anno. Tra le malattie diffuse dalle zanzare anche la febbre gialla, la dengue, il virus zika, l’encefalite.

Al secondo posto di questa classifica c’è l’uomo, responsabile di circa 475mila morti l’anno considerando soltanto gli omicidi. Al terzo posto i serpenti, che causano 50mila morti umani l’anno, poi i cani con 25mila decessi per rabbia. Numeri in confronto ai quali risultano innocui lupi e squali con “soli” dieci morti l’anno.

Cosa attira le zanzare e come respingerle

Le zanzare sono diffuse in tutto il mondo tranne l’Antartide, con circa 2.500 diverse specie. La stagione calda è il periodo di massima diffusione, essendo il periodo della riproduzione, quando il loro numero oltrepassa quello di qualsiasi altra specie animale della Terra eccetto formiche e termiti.

L’uomo, in ogni caso, non è la vittima preferita delle zanzare, che preferiscono uccelli, anfibi e invertebrati. Se è cosa nota che a mordere sono gli insetti di sesso femminile per nutrire le larve (i maschi si nutrono del nettare dei fiori), meno conosciuto è il fatto che bere birra ed alcolici in generale le alletta particolarmente, probabilmente poiché nel sudore sono presenti sostanze come acetone, etanolo e metanolo in grado di attirarle. Anche i colori possono influire: le zanzare sarebbero attirate dai colori scuri, in primis il nero, oltre al rosso ed al blu, mentre il bianco sarebbe meno attraente. In che modo respingerle? Il dietiltoluamide è la sostanza alla base dei repellenti, ma sembra che sia molto efficace anche l’olio estratto dall’erba gatta.

Non sono inutili

Ma perché il morso della zanzara causa il formarsi di una bolla? La saliva dell’insetto contiene un anticoagulante che consente di succhiare il sangue più facilmente e provoca una reazione allergica.

Una delle domande – o meglio, imprecazioni – più frequenti riguarda il perché non vengano “sterminate”, a maggior ragione che causano così tanti morti l’anno. A parte l’evidente questione etica, non è vero che le zanzare sono inutili, anzi, costituiscono un alimento fondamentale nella dieta di insetti, uccelli, anfibi e pesci. Come abbiamo visto, inoltre, i maschi si cibano del nettare dei fiori e due orchidee del genere Platanthera ricevono il polline proprio dalle zanzare.