Campania Mia: le eccellenze artigianali sposano i cammei nella collezione Aucella Gioielli

Campania Mia: la collezione Aucella dedicata al Made in Italy e all'artigianato regionale

I cammei si uniscono ai gioielli in argento e diventano un omaggio all’artigianato campano e Made in Italy: Campania Mia è la capsule di Aucella Gioielli che veste di arte sia le donne amanti della tradizione che quelle più giovani.

Campania Mia: omaggio al Made in Italy con gioielli in argento e cammei

Campania Mia è una collezione esclusiva che celebra i tesori e le tradizioni della Campania: Questa capsule collection è un incontro affascinante di diverse tradizioni artigianali che rendono unica la nostra terra. Attraverso la fusione della lavorazione del corallo e del cammeo di Torre del Greco con altre tecniche tipiche campane, Campania Mia offre gioielli che raccontano storie e evocano ricordi di viaggi, vacanze e momenti di spensieratezza.

Un moderno Grand Tour tutto da sfoggiare, fatto di gioielli in argento e cammei, contaminati dall’artigianato locale che ha portato le immagini della Campania ben oltre i confini regionali e nazionali: le sete di San Leucio, la ceramica di Calitri, la tarsia sorrentina, sono richiamati nelle creazioni Aucella Gioielli in un geniale connubio con l’inconfondibile stile classico del cammeo che ne esce assolutamente rimodernato.

Aucella crea i “souvenir” da indossare

Possiamo dire decisamente che non si tratta dei classici cammei “della nonna”: immagini cariche di ricordi ed affetto ma legate allo stile di un tempo che fu. I gioielli in argento e cammei della collezione Campania Mia sono creati con la volontà di raccontare luoghi e storie. Veri e propri “souvenir” da indossare, questi pezzi unici sono il risultato di una lavorazione artigianale che combina tradizione e innovazione, rendendoli perfetti per donne di tutte le età.

La collezione include interpretazioni moderne dei classici gioielli in cammeo, rendendoli accessibili e versatili, adatti a qualsiasi contesto. Ogni pezzo è unico e racconta una storia di creatività, artigianato e storia del territorio. Ogni gioiello è stato creato da mani esperte che con passione custodiscono e tramandano un sapere antico che si fonde nella contemporaneità dando vita a gioielli svelti, semplici da indossare. Pezzi unici, come solo le opere d’arte possono essere.

L’artigianato della Campania, viaggio tra tradizione ed innovazione

Con Campania Mia, Aucella si lascia cullare dalla contaminazione: creazioni “fusion” tra la minuziosa arte dei cammei, lo stile giovane dell’argento, le trame e i colori di una vacanza, dell’estate, della spensieratezza. All’interno, gli inconfondibili elementi dell’artigianato campano, omaggio alla storia e al Made in Italy

La seta di San Leucio, una carezza senza tempo

San Leucio, vicino a Caserta, è famoso per le sue sete, realizzate seguendo un metodo di produzione che risale alla fine del Settecento. I tessuti di San Leucio hanno adornato regge e palazzi in tutto il mondo, e ora arricchiscono i gioielli della collezione Campania Mia con la loro eleganza senza tempo.

I colori vivaci della ceramica di Calitri

La ceramica di Calitri è una tradizione che risale al Seicento, caratterizzata da decorazioni iconografiche e colori vivaci. Azzurro, marrone e giallo insieme con il verde e il rosso sono i colori scelti dalla tradizione. La collezione Campania Mia incorpora questi elementi in un design contemporaneo, con elementi geometrici su fondo bianco e pasticche monocromatiche, creando gioielli unici e preziosi.

Sorrento, la tarsia lignea diventa icona di stile

La tarsia lignea di Sorrento è un’arte antica che utilizza sottili lamine di legno di colori diversi, combinati in mosaici intricati. I colori caldi del legno si accompagnano a quelli del cammeo di conchiglia, dando vita a gioielli dal fascino particolare: così, come gli oggetti in legno e madreperla, avorio e pietre dure furono il souvenir perfetto dei Grand Tour dell’Ottocento, oggi la tradizione interseca lo stile, restando arte a tutti gli effetti, portando dei capolavori tra le mani e sulla pelle delle donne di ogni età.

