Eccellenze napoletane alla Camera dei Deputati: premiati Luigi Libra e cast di Un Posto al Sole

Un altro riconoscimento per l’eccellenza partenopea alla Camera dei Deputati: nel corso dell’evento Eccellenze Meridionali è stato premiato Luigi Libra, il cantautore napoletano che ha da poco lanciato il suo nuovo singolo, dal titolo Libertà.

Luigi Libra, cantautore napoletano premiato alla Camera dei Deputati

L’evento è stato organizzato dall’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori” e si è tenuto mercoledì 19 giugno nella Sala Stampa della Camera. Il Premio, conferito all’artista partenopeo Luigi Libra, è un riconoscimento all’alto spessore culturale e al messaggio sociale del suo nuovo singolo Libertà.

Il videoclip del brano è stato proiettato nel corso dell’evento che ha portato al conferimento di un ulteriore riconoscimento per il territorio partenopeo: è stato, infatti, premiato anche il cast della celebre soap Un Posto al Sole, eccellenza del Centro di Produzione Rai di Napoli. Presente sul posto anche la senatrice Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai.

Libertà è un invito all’amore verso l’umanità e un appello affinché tutte le guerre del mondo possano cessare. Con la regia di Nilo Sciarrone, il videoclip è stato girato nella Dogana Aragonese di Flumeri, in provincia di Avellino. Il brano fa parte del nuovo album che uscirà in autunno, distribuito dalla Self di Vittorio Lombardoni.

“Questo premio è il giusto riconoscimento per un artista ambasciatore della canzone napoletana nel mondo, Luigi Libra, per tutte le attività che sta mettendo in campo per la valorizzazione del nostro Sud con il suo Club Terra Viva e attraverso la sua musica messaggera di pace” – ha dichiarato l’onorevole Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo.

“Luigi ha sempre avuto il coraggio di mettersi in gioco utilizzando la musica come viatico per diffondere messaggi di rilievo sociale. A partire da Terra Viva con il suo racconto di un territorio stupendo, quello campano, che ha tanto da esprimere in quanto a bellezza e creatività, fino ad arrivare agli ultimi singoli dove l’attenzione si è spostata verso le vicende disumane che stanno coinvolgendo varie nazioni, il cui prezzo viene come sempre pagato dalle persone indifese, i bambini. Questo premio è l’appagamento per un percorso nel quale abbiamo creduto insieme” – è il commento di Vittorio Lombardoni.