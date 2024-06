Biagio Antonacci: “Ho pensato di venire a vivere a Napoli. Città incredibile, che accoglienza”

Intervenuto ai microfoni di Radio Italia prima del concerto che si è tenuto ieri sera in piazza del Plebiscito, Biagio Antonacci ha voluto dichiarare pubblicamente il suo amore per Napoli e il popolo partenopeo, spendendo parole di stima e affetto.

Biagio Antonacci innamorato di Napoli: “Vorrei vivere qui”

“Siamo a Napoli, nella città della musica. Questa città ha una storia musicale che è impossibile da raccontare senza perdere alcuni dettagli. Qualche anno fa avevo pensato di venire a vivere a Napoli perché qui ho tanti amici con cui mi diverto tantissimo. Quando stai a Napoli ogni battuta sarebbe da scrivere. Siamo in una città molto teatrale” – ha detto il celebre cantautore milanese, intervistato da Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi.

“Mi ricordo quando entravo nei negozi di musica di Napoli e mi facevano il segno della croce perché erano felici di riconoscermi. Sono segni di un grande affetto tipico di questa città, come tutti i caffè offerti anche quando non li volevo. Un grande calore, una grande accoglienza“.

Un legame intenso che lo unisce non solo alla città ma anche ai napoletani: “Il popolo napoletano non ha mai chiesto nulla in cambio se non un sorriso. Un sorriso cambia tutto. In tutte le città dovrebbe essere sempre così. Siamo diventati tutti un po’ diffidenti ma dovremmo imparare ad abbandonarci un po’ di più. Quando guardi la bellezza tutto diventa più fertile, gli occhi e il cielo diventano più luminosi, si vive una primavera eterna. Questa città ha una storia incredibile“.

Con lui, tra i cantanti che si sono susseguiti sul palco del Plebiscito nel corso dello show: Alessandra Amoroso, Annalisa, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai. Tra gli altri grandi eventi musicali attesi in città i concerti di Tropico e Nino D’Angelo. Sabato spazio anche al Napoli Pride 2024.