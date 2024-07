È napoletano il giovane acconciatore più bravo d’Italia: vince il campionato e vola ai Mondiali

Napoli – Arturo De Nunzio conquista il primo posto al Campionato Nazionale dell’Istituto Nazionale Acconciatori Italiani nella categoria juniores under 25 maschile: un altro talento partenopeo che questa mattina è stato ricevuto a Palazzo San Giacomo dall’assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, che a nome dell’intera amministrazione comunale ha voluto consegnare al giovane una targa di riconoscimento.

Campionato, è di Napoli il giovane acconciatore più bravo d’Italia

Figlio d’arte, con una bottega ai Quartieri Spagnoli, Arturo a soli 22 anni si è aggiudicato il titolo di miglior acconciatore a livello nazionale, tra quelli più giovani. Una prestigiosa vittoria che il Comune di Napoli ha voluto celebrare consegnando al giovane una targa per la passione, l’impegno e i traguardi raggiunti.

La targa è stata consegnata ad Arturo in mattinata presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, dall’assessora Marciani. L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Massimo Cilenti che ha sottolineato come Arturo porti avanti la tradizione degli acconciatori napoletani e come la sua storia rappresenti un esempio per tanti giovani, essendo riuscito col lavoro a raggiungere obiettivi importanti.

Dopo essersi imposto sulla scena nazionale, De Nunzio si preparerà adesso ad un’altra grande gara: nel mese di ottobre, infatti, parteciperà ai Campionati mondiali che si terranno a Parigi, portando in alto ancora una volta il nome della nostra città in tutto il mondo. Di qui un “in bocca al lupo” dell’assessora Marciani e il consigliere Cilenti.