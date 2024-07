Si è sfiorata la tragedia ieri sera nel napoletano. Un giovane di 22 anni sarebbe infatti stato accoltellato da due coetanei, nei pressi di una farmacia situata in via Della Libertà al confine tra i comuni di Villaricca e Giugliano, nell’area metropolitana di Napoli.

Giugliano, dramma sfiorato, 22enne accoltellato cinque volte da due coetanei

Questa la ricostruzione dei fatti: i carabinieri del nucleo operativo di Giugliano e quelli della stazione di Qualiano sono stati allertati nella serata di ieri 5 luglio 2024 dagli operatori del pronto soccorso dell’ospedale di San Giuliano, dopo che gli stessi hanno soccorso un ragazzo di 22 anni ferito.

Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime indagini svolte dai militari, sarebbe stato accoltellato da due coetanei nei pressi di una farmacia in via Della Libertà, al confine tra i comuni di Villaricca e Giugliano.

Il ragazzo sarebbe stato raggiunto da ben cinque fendenti: la vittima dell’agguato si trova attualmente in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri di Marano si sono incaricati di far luce sulla vicenda, per ricostruire esattamente la dinamica e comprendere le motivazioni che hanno portato i due uomini a compiere un gesto così efferato nei confronti del ferito.