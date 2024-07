Spettacolo a Ischia, sono arrivati Sting e la moglie Trudie: Napoli è la loro città del cuore

Hanno scelto di anticipare il loro arrivo a Ischia Sting e la moglie Trudie Styler che in occasione della loro partecipazione dell’Ischia Global Film&Music non hanno perso l’occasione per concedersi un piacevole relax sull’isola partenopea.

Sting innamorato di Napoli: è a Ischia con la moglie

La star della musica mondiale e l’affermata regista – che ha dedicato un docufilm proprio alla città di Napoli – sono sbarcati a Lacco Ameno, alla darsena del Regina Isabella, ben due giorni prima della data prevista, cogliendo tutti di sorpresa. Nello scatto, diffuso sui social della kermesse, i coniugi sono in compagnia di Pascal Vicedomini, storico organizzatore del Festival.

Soltanto lo scorso ottobre la coppia, fortemente legata alla città partenopea, aveva fatto tappa a Napoli perdendosi tra le sue meraviglie prima di dirigersi verso il cinema The Space per la presentazione del docufilm della Styler, intitolato Posso entrare? An ode to Naples.

Proprio in quell’occasione Sting aveva dichiarato di sentirsi ormai “anche un po’ napoletano” mentre la moglie aveva aperto completamente il suo cuore alla città: “Mi sono innamorata di Napoli mentre percorrevo le sue strade e incontravo la sua gente. Alla città è stata affibbiata una reputazione globale di criminalità e volatilità, un luogo che la gente ha lasciato per fare una vita migliore altrove. Ma quello che ho scoperto è stato un popolo orgoglioso della sua storia e della cultura di Napoli che mette le sue energie nella famiglia, nella comunità, nell’arte, che vuole rimanere e arricchire la città che ama”.

Intanto a Lacco Ameno è atteso l’arrivo degli ulteriori ospiti dell’Ischia Global Film&Music che accoglierà oltre 120 artisti e più di 180 titoli tra anteprime e proiezioni speciali. In queste ultime ore sono sbarcati sull’isola anche Gianna Nannini, Madalina Ghenea e Aurelio de Laurentiis.